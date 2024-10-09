«Байер» хочет продлить контракт с Виртцем минимум до 2028-го, хавбек заинтересован. Сторона игрока не видит необходимости в скорейшем переходе в топ-клуб

«Байер» хочет сохранить Флориана Виртца.

По информации kicker, в данный момент ничто не указывает на желание 21-летнего полузащитника перейти в «Баварию» следующим летом, несмотря на слухи в прессе.

Леверкузенский клуб хочет заключить новое соглашение с футболистом, который считает этот вариант весьма интересным. Отмечается, что отец и советник игрока Ханс Виртц в первую очередь заботится о спортивном и личностном развитии Флориана и не видит необходимости в том, чтобы его сын как можно быстрее перешел в топ-клуб.

Считается, что Виртцу предложат контракт как минимум до 2028 года – действующий истекает в 2027-м. Помимо прочего, это позволит клубу занять более выгодную позицию при переговорах о трансфере в будущем – например, в 2026 году.

В сезоне Бундеслиги-2024/25 Виртц провел 6 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .