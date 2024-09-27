«Арсенал» претендует на Виртца, «Байер» хочет 150 млн евро за хавбека. Игрок также интересен «Реалу», «Баварии» и «Ман Сити»

«Арсенал» вошел в число претендентов на Флориана Виртца.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, «Байер » хочет получить за 21-летнего полузащитника 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось , что немецким футболистом интересуются «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Виртц провел 4 матча, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

«Бавария» ожидает, что цена за Виртца снизится со 150 до 100 млн евро летом 2025-го. «Реал» также претендует на хавбека «Байера»