«Арсенал» претендует на Виртца, «Байер» хочет 150 млн евро за хавбека. Игрок также интересен «Реалу», «Баварии» и «Ман Сити»
«Арсенал» вошел в число претендентов на Флориана Виртца.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, «Байер» хочет получить за 21-летнего полузащитника 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что немецким футболистом интересуются «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал».
В текущем розыгрыше Бундеслиги Виртц провел 4 матча, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
«Бавария» ожидает, что цена за Виртца снизится со 150 до 100 млн евро летом 2025-го. «Реал» также претендует на хавбека «Байера»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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