«МЮ» интересен Эступиньян, клуб провел переговоры с агентом защитника «Брайтона». «Милан» также заинтересован в эквадорце (talkSPORT)

«МЮ» проявляет интерес к защитнику «Брайтона» Первису Эступиньяну.

«Красные дьяволы» уже провели переговоры с представителями игрока, сообщает talkSPORT. «Милан » также заинтересован в эквадорце.

«Брайтон », вероятно, будет готов рассмотреть предложения по Эступиньяну после укрепления позиции левого защитника – клуб подписал Максима де Кейпера .

Контракт 27-летнего Эступиньяна с «чайками» рассчитан еще на два года. В прошлом сезоне АПЛ игрок провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его подробная статистика – здесь .