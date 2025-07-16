«МЮ» интересен Эступиньян, клуб провел переговоры с агентом защитника «Брайтона». «Милан» также заинтересован в эквадорце (talkSPORT)
«МЮ» проявляет интерес к защитнику «Брайтона» Первису Эступиньяну.
«Красные дьяволы» уже провели переговоры с представителями игрока, сообщает talkSPORT. «Милан» также заинтересован в эквадорце.
«Брайтон», вероятно, будет готов рассмотреть предложения по Эступиньяну после укрепления позиции левого защитника – клуб подписал Максима де Кейпера.
Контракт 27-летнего Эступиньяна с «чайками» рассчитан еще на два года. В прошлом сезоне АПЛ игрок провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его подробная статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
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