  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» интересен Эступиньян, клуб провел переговоры с агентом защитника «Брайтона». «Милан» также заинтересован в эквадорце (talkSPORT)
27

«МЮ» интересен Эступиньян, клуб провел переговоры с агентом защитника «Брайтона». «Милан» также заинтересован в эквадорце (talkSPORT)

«МЮ» проявляет интерес к защитнику «Брайтона» Первису Эступиньяну.

«Красные дьяволы» уже провели переговоры с представителями игрока, сообщает talkSPORT. «Милан» также заинтересован в эквадорце. 

«Брайтон», вероятно, будет готов рассмотреть предложения по Эступиньяну после укрепления позиции левого защитника – клуб подписал Максима де Кейпера.

Контракт 27-летнего Эступиньяна с «чайками» рассчитан еще на два года. В прошлом сезоне АПЛ игрок провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его подробная статистика – здесь

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18953 голоса
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
logoМанчестер Юнайтед
logoБрайтон
возможные трансферы
logoМаксим де Кейпер
logoсерия А Италия
logoМилан
logoПервис Эступиньян
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» показал выездную форму на сезон-2025/26 – белую с сиреневым узором в виде снежинки, отсылающим к 1992 году
4216 июля, 09:01Фото
«Ливерпуль» рассматривает Уоткинса, Осимхена, Экитике, Родриго и Висса на случай срыва трансфера Исака (Daily Mail)
4816 июля, 03:55
«Ювентус» предложил 17,3 млн евро за Санчо. «МЮ» требует 25 млн
2415 июля, 21:55
Главные новости
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
174 минуты назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
3323 минуты назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
39 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
1241 минуту назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
842 минуты назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
2658 минут назад
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
8сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
811сегодня, 12:31Live
Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»
79сегодня, 12:13
«Реал» готов продать Родриго за 100+ млн евро. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал»
40сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
7 минут назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
217 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1534 минуты назад
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1338 минут назадLive
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
438 минут назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
44 минуты назадВидео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
554 минуты назад
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
10сегодня, 12:32Live
Бителло: «Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо», мы сможем бороться за чемпионство. При Карпине все стало лучше»
1сегодня, 12:18