«МЮ» показал выездную форму на сезон-2025/26 – белую с сиреневым узором в виде снежинки, отсылающим к 1992 году

«МЮ» показал выездную форму на следующий сезон.

«В комплекте по-новому переосмыслен культовый узор в виде снежинки – отсылка к легендарной выездной футболке 1992 года, одной из самых знаковых в истории клуба. На белой основе футболки расположен современный вариант знаменитого снежного узора, выполненный в сиреневом цвете.

Сливовый оттенок использован в деталях – в эмблеме с дьяволом, логотипе Adidas и трех полосках на плечах. Образ завершает воротник EQT с перекрестным V-образным вырезом, сливовые шорты и белые гетры», – говорится на сайте клуба.

Фото: manutd.com