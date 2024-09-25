«Бавария» ожидает, что цена за Виртца снизится со 150 до 100 млн евро летом 2025-го. «Реал» также претендует на хавбека «Байера»

«Бавария» рассчитывает, что «Байер» снизит цену за Виртца следующим летом.

По данным журналиста Максимилиана Коха, полузащитник «Байера » очень нравится руководству мюнхенцев. В клубе ожидают, что летом 2025 года Виртца можно будет подписать за 100 млн евро – сейчас леверкузенцы запрашивают за Флориана 150 млн евро.

Также сообщается, что на подписание Виртца претендует «Реал ».

В текущем розыгрыше Бундеслиги 21-летний хавбек провел 4 матча, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистика доступна здесь .