«Бавария» ожидает, что цена за Виртца снизится со 150 до 100 млн евро летом 2025-го. «Реал» также претендует на хавбека «Байера»
«Бавария» рассчитывает, что «Байер» снизит цену за Виртца следующим летом.
По данным журналиста Максимилиана Коха, полузащитник «Байера» очень нравится руководству мюнхенцев. В клубе ожидают, что летом 2025 года Виртца можно будет подписать за 100 млн евро – сейчас леверкузенцы запрашивают за Флориана 150 млн евро.
Также сообщается, что на подписание Виртца претендует «Реал».
В текущем розыгрыше Бундеслиги 21-летний хавбек провел 4 матча, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Максимилиана Коха
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