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  • «Бавария» ожидает, что цена за Виртца снизится со 150 до 100 млн евро летом 2025-го. «Реал» также претендует на хавбека «Байера»
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«Бавария» ожидает, что цена за Виртца снизится со 150 до 100 млн евро летом 2025-го. «Реал» также претендует на хавбека «Байера»

«Бавария» рассчитывает, что «Байер» снизит цену за Виртца следующим летом.

По данным журналиста Максимилиана Коха, полузащитник «Байера» очень нравится руководству мюнхенцев. В клубе ожидают, что летом 2025 года Виртца можно будет подписать за 100 млн евро – сейчас леверкузенцы запрашивают за Флориана 150 млн евро.

Также сообщается, что на подписание Виртца претендует «Реал».

В текущем розыгрыше Бундеслиги 21-летний хавбек провел 4 матча, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистика доступна здесь

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Максимилиана Коха
logoБавария
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoФлориан Виртц
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