Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Фоден – 4-й, Виртц – 5-й, Бруну – 6-й, Палмер – 9-й
Уточняется, что эксперты портала выбирали из «игроков, которых в целом можно назвать плеймейкерами и десятками», независимо от того, играют ли они в схеме 4-3-3, 4-2-3-1 или любой другой.
Оценивались полузащитники, которые действуют в центре, но в первую очередь призваны руководить атакой. Выбор делался на основе нынешних способностей каждого игрока, формы в этом и прошлом сезоне, а также предыдущих достижений и влияния на этой позиции.
Полный список выглядит следующий образом:
10. Дани Ольмо («Барселона»);
9. Коул Палмер («Челси»);
8. Антуан Гризманн («Атлетико»);
7. Мартин Эдегор («Арсенал»);
6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
5. Флориан Виртц («Байер»);
4. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
3. Джамал Мусиала («Бавария»);
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
1. Джуд Беллингем («Реал»).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий