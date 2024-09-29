  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Фоден – 4-й, Виртц – 5-й, Бруну – 6-й, Палмер – 9-й
63

Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Фоден – 4-й, Виртц – 5-й, Бруну – 6-й, Палмер – 9-й

FourFourTwo представил рейтинг лучших атакующих полузащитников в мире.

Уточняется, что эксперты портала выбирали из «игроков, которых в целом можно назвать плеймейкерами и десятками», независимо от того, играют ли они в схеме 4-3-3, 4-2-3-1 или любой другой.

Оценивались полузащитники, которые действуют в центре, но в первую очередь призваны руководить атакой. Выбор делался на основе нынешних способностей каждого игрока, формы в этом и прошлом сезоне, а также предыдущих достижений и влияния на этой позиции.

Полный список выглядит следующий образом:

10. Дани ОльмоБарселона»);

9. Коул ПалмерЧелси»);

8. Антуан ГризманнАтлетико»);

7. Мартин ЭдегорАрсенал»);

6. Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед»);

5. Флориан ВиртцБайер»);

4. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

3. Джамал МусиалаБавария»);

2. Кевин де БрюйнеМанчестер Сити»);

1. Джуд БеллингемРеал»).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
logoБавария
logoБайер
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoАрсенал
рейтинги
logoКевин де Брюйне
logoАнтуан Гризманн
logoБруну Фернандеш
logoМартин Эдегор
logoДани Ольмо
logoФилип Фоден
logoДжуд Беллингем
logoКоул Палмер
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
FourFourTwo
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
3134 сентября, 20:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Тоттенхэма», «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ипсвичем»
68212 минут назадLive
«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 5 туров. «Айнтрахт» отстает на очко, «Лейпциг» – на два, «Байер» и «Дортмунд» – на три
15 минут назад
Экс-защитник «Атлетико» Хуанфран: «Симеоне даст игрокам мотивацию, чтобы съесть «Реал» при своих болельщиках. Дерби значит гораздо больше, чем 3 очка»
418 минут назад
Чемпионат России. Московское «Динамо» в гостях у махачкалинского, «Крылья» и «Химки» голов не забили
224720 минут назад
Салиба – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Рюдигер – 2-й, Диаш – 5-й
1124 минуты назад
«Спартаковцы будто вагоны разгружали всю ночь перед матчем – не успевали за соперниками. У «Локо» все заточено на хорошую быструю игру». Колыванов о дерби
533 минуты назад
Орлов о «Зените» против «Краснодара»: «Ну вот зачем Семак выпускал Соболева? Он игрок для другой команды. Пока никакой пользы и остроты»
3949 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» обыграла «Венецию», «Наполи» против «Монцы», «Лацио» победил «Торино»
7149 минут назад
Юрий Нагорных: «Чтобы «Локомотив» стал самым популярным клубом, нужно продолжать играть хорошо. Многие симпатизируют нам и поддерживают нашу стратегию»
8сегодня, 14:44
«Милан» зафиксировал прибыль второй год подряд. Доход – рекордные 457 млн евро
18сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Фигурист Галлямов о любимом футболисте: «Роналду. Нравится даже не как игрок, а отношением к профессии»
7 минут назад
Канчельскис о Глушенкове: «В плане реализации чем-то напоминает меня, тоже хорошо использует шансы. Радует, что он всегда хочет завершить атаку, а не запороть ее»
18 минут назад
Дети подарили игрокам «Арсенала» и «Уфы» тульские пряники перед матчем
9 минут назадВидео
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». 0:1 – Джонсон забил на 3-й минуте! Онлайн-трансляция
1012 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» против «Вердера», «Хольштайн Киль» пропустил 4 гола от «Айнтрахта»
5618 минут назадLive
Хасселбайнк о Рэшфорде: «По языку тела кажется, что футбол для него больше не главное. Я не вижу игрока, который готов преодолевать себя, это вопрос психологии»
18 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Фейха» принимает «Аль-Рияд», «Аль-Иттифак» Джеррарда в гостях у «Аль-Таавуна»
1019 минут назадLive
«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» – 0:0. Команда Артиги не побеждает 10 матчей – 4 ничьих и 6 поражений
2420 минут назад
Петржела о сборной России: «Миранчук и Головин уже не сыграют на крупном турнире. Пройдет много времени, прежде чем команда будет участвовать в официальных матчах»
834 минуты назад
«Рома» выиграла 2-й матч подряд в Серии А после отставки де Росси
436 минут назад