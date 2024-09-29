Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Фоден – 4-й, Виртц – 5-й, Бруну – 6-й, Палмер – 9-й

FourFourTwo представил рейтинг лучших атакующих полузащитников в мире.

Уточняется, что эксперты портала выбирали из «игроков, которых в целом можно назвать плеймейкерами и десятками», независимо от того, играют ли они в схеме 4-3-3, 4-2-3-1 или любой другой.

Оценивались полузащитники, которые действуют в центре, но в первую очередь призваны руководить атакой. Выбор делался на основе нынешних способностей каждого игрока, формы в этом и прошлом сезоне, а также предыдущих достижений и влияния на этой позиции.

Полный список выглядит следующий образом:

10. Дани Ольмо («Барселона »);

9. Коул Палмер («Челси »);

8. Антуан Гризманн («Атлетико »);

7. Мартин Эдегор («Арсенал »);

6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед »);

5. Флориан Виртц («Байер »);

4. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

3. Джамал Мусиала («Бавария »);

2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити »);

1. Джуд Беллингем («Реал »).