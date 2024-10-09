Губерниев о сборной России в октябре: «Она должна греметь, как ни крути. Нужно сыграть с Медиалигой или провести какую‑то двусторонку, пустить зрителей бесплатно»

Дмитрий Губерниев высказался об октябрьском сборе сборной России.

РФС еще не нашел соперников для команды Валерия Карпина.

«Тренерам решать, нужен ли октябрьский сбор. Мне кажется, институт сборных надо сохранить. Думаю, нужно провести либо товарищеский матч со сборной Медиалиги или какую‑то двусторонку между собой – пустить зрителей бесплатно…

Сборная все равно должна греметь, как ни крути. Сейчас очень сложно, но я все равно за то, чтобы институт сборных максимально сохранялся», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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