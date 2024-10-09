  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев о сборной России в октябре: «Она должна греметь, как ни крути. Нужно сыграть с Медиалигой или провести какую‑то двусторонку, пустить зрителей бесплатно»
16

Губерниев о сборной России в октябре: «Она должна греметь, как ни крути. Нужно сыграть с Медиалигой или провести какую‑то двусторонку, пустить зрителей бесплатно»

Дмитрий Губерниев высказался об октябрьском сборе сборной России.

РФС еще не нашел соперников для команды Валерия Карпина. 

«Тренерам решать, нужен ли октябрьский сбор. Мне кажется, институт сборных надо сохранить. Думаю, нужно провести либо товарищеский матч со сборной Медиалиги или какую‑то двусторонку между собой – пустить зрителей бесплатно…

Сборная все равно должна греметь, как ни крути. Сейчас очень сложно, но я все равно за то, чтобы институт сборных максимально сохранялся», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Россия сыграет с фэйк-Пакистаном? 197-я сборная мира точно не едет, РФС обвиняет коллег

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДмитрий Губерниев
logoWinline Медиалига
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о матчах сборной России: «Выбирать соперников не приходится, мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия»
127 октября, 14:12
«Нам спорт в стране запретить, если никто не хочет с нами играть? Сборная России нужна так или иначе». Губерниев о национальной команде
135 октября, 16:53
Губерниев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Россия – неспортивная страна, не болеет за спорт. Тот, кто будет спорить, либо не понимает, либо врет»
22730 сентября, 09:51
Губерниев о вызове Глушенкова в сборную: «Карпин все правильно сделал. Тренер же еще педагог и психолог – надо проявить эти качества, чтобы наставить Максима на путь истинный»
1024 сентября, 18:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой о здоровье: «Последний камень на подходе, на финишной прямой. Надеюсь, что на этой неделе меня выпишут»
49 минут назад
«Байер» хочет продлить контракт с Виртцем минимум до 2028-го, хавбек заинтересован. Сторона игрока не видит необходимости в скорейшем переходе в топ-клуб
1831 минуту назад
Сборная Пакистана хочет сыграть с Россией в ноябре: «Пока мы не получили никакого ответа от РФС»
1745 минут назад
Россия не сыграет с Пакистаном на сборе в октябре. Будет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей и встреча с болельщиками
50сегодня, 12:45
Карпин об отказе от сбора при отсутствии соперника: «Я был бы за отмену, такой вариант обсуждали. 7 числа отработали план Б – открытая тренировка, просмотр фильма про Черенкова»
49сегодня, 12:07
Мостовой о матче с Пакистаном: «Во-первых, кто это? Во-вторых, зачем? Но если мы уже из Вьетнама сделали футбольную державу, можно сыграть и с ними»
21сегодня, 12:04
Александр Головин: «Во Франции мужчина при встрече может поцеловать мужчину в щеку. Для меня это было необычно. Меня целовать не пытались»
62сегодня, 11:54
Карпин примет позицию Глушенкова, если тот захочет играть только в официальных матчах: «Это честно. Почему нет? Я тренер сборной или политик?»
30сегодня, 11:45
У Жуана Жезуса попытались угнать машину в Неаполе: «Тошнит от этого! К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности»
48сегодня, 11:33
Откликайтесь на вакансию аккаунт-менеджера. У нас будет больше спецпроектов, чем голов у «Барселоны» в Ла Лиге!
сегодня, 11:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о фразе депутата Свищева про Глушенкова как иноагента: «Никак не отреагировал. Такие слова удивили»
519 минут назад
Монтес о матче сборной Мексики с «Валенсией»: «Трудно смириться с тем, что мы играем против клуба. Но это отличная команда, там есть топ-игроки»
754 минуты назад
ЭСК не признал ошибку с офсайдом «Родины» при голе «Арсеналу»: «Предоставленные ракурсы не позволяют делать вывод об очевидной ошибке». «Вне игры» видно с технической камеры
6сегодня, 12:54Видео
Холанд о броске мяча в затылок Габриэлу: «Я мало о чем жалею в своей жизни. Что происходит на поле, остается на поле»
11сегодня, 12:40
Киммих о календаре: «Мне нравится играть, проводить много матчей. Травмы в футболе будут всегда»
12сегодня, 12:17
Экс-игрок «Реала» Милла: «Сложно заменить Крооса кем-то из имеющихся игроков. Ближе всего Модрич, но он не может выходить на каждый матч»
3сегодня, 11:58
Гаджиев о травме Сандрачука: «Судьи виноваты, так нельзя. Толчок в спину – чрезвычайно опасно, особенно на скорости. Парню 8 месяцев не играть, он может вернуться, а может – нет»
5сегодня, 11:35
Де ла Фуэнте о критике Мбаппе в сериале про Энрике: «Мне это не нравится. Если разговор частный, то он частный. Фильм не смотрел и смотреть не буду»
2сегодня, 11:16
Балотелли может перейти в «Дженоа». Клуб ведет переговоры с 34-летним форвардом
4сегодня, 11:15
Жирков о ЦСКА: «Надо подождать. Я посмотрел их тренировки, результаты будут улучшаться»
5сегодня, 10:39