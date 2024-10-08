  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль об эмоциях после замены с «Алавесом»: «Я злился на себя, а не из-за замены, сказал об этом Флику. Я мог сыграть лучше, требую многого от себя»
Фото
8

Ямаль об эмоциях после замены с «Алавесом»: «Я злился на себя, а не из-за замены, сказал об этом Флику. Я мог сыграть лучше, требую многого от себя»

Ламин Ямаль объяснил свое эмоциональное поведение после замены.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заменил 17-летнего вингера на 67-й минуте матча 9-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:0).

Ламин всего во второй раз в сезоне не отметился результативными действиями в игре Ла Лиги. У него 4 гола и 5 ассистов в 9 матчах.

«Я был недоволен своей игрой против «Алавеса». Я мог сыграть лучше. Я требую многого от себя.

Гнев был больше связан с тем, как я играл, а не с заменой. Я злился на себя самого. Я сказал Флику, что злюсь на себя», – заявил Ямаль в эфире RTVE.

Изображение: tribuna.com

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАлавес
logoХанс-Дитер Флик
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мерино о Ямале: «Он все тот же улыбчивый 17-летний парень, и в этом часть его обаяния. Ламин – уникальный талант»
2сегодня, 12:55
Ямаль станет лицом adidas. У вингера «Барселоны» будут фирменные бутсы и логотип
62вчера, 21:56
Флик о недовольстве Ямаля и Левандовски заменами в матче с «Янг Бойз»: «Это было необходимо. Я решаю, они должны принять это – и принимают»
155 октября, 20:57
Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге. 17-летний вингер «Барсы» обошел Мбаппе и Ло Чельсо
584 октября, 16:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дембеле получил 7-й номер в сборной Франции после ухода Гризманна
217 минут назад
Вальверде о Мбаппе: «Люди говорили, что с ним в «Реале» будут конфликты. Килиан заставил их замолчать, потрясающий игрок и человек»
117 минут назад
Анчелотти рассматривает перевод Милитао на правый фланг из-за травмы Карвахаля. Карло хочет усиления, но его не будет (The Athletic)
726 минут назад
Руководство «МЮ» не определилось с будущим тен Хага на сегодняшней встрече. Не исключено увольнение тренера в ближайшие дни (The Guardian)
1748 минут назад
Месси выпустил первый парфюм. Leo Messi Eau De Parfum стоит 105 долларов
4858 минут назадФото
Палмер – игрок года в Англии по версии болельщиков. Беллингем – 2-й, Сака – 3-й
14сегодня, 20:14
«Лацио» взял на работу человека, упавшего в обморок от голода в центре Рима. Историю 60-летнего мужчины узнала жена Лотито
20сегодня, 19:55
«ПСЖ» попросил убрать сцену с собакой по кличке Ремонтада из французского фильма «4 нуля». Так называют победу «Барсы» над парижанами в ЛЧ со счетом 6:1 после 0:4
42сегодня, 19:53
«Атлетико» продал название стадиона титульному спонсору Riyadh Air. Клуб получит 250-300 млн евро по рекордному соглашению
11сегодня, 19:38
Коло Туре о чернокожих тренерах в Англии: «Не так много тех, у кого есть возможность и время работать. Если побеждаешь, никого не волнует цвет кожи или вероисповедание»
15сегодня, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Игроками «Баварии» больше нравится стиль игры Компани, чем тактика Тухеля. Тренер мотивирует команду клубными рекордами
34 секунды назад
Шченсны внесен в заявку «Барсы» в ЛЧ вместо травмированного тер Стегена
218 минут назад
Спортивный судья Серии А о расизме фанатов: «Клубы должны нести ответственность, но и болельщики тоже. Было бы неплохо видеть осуждение публики – тогда можно задуматься об освобождении от наказания»
227 минут назад
Шнякин о встрече с Мажичем: «Я не перестал быть его критиком. Милорад правда хочет слышать меньше свистков, но без хамства, грязи, хулиганства. Это меня устраивает»
337 минут назад
Виана из «Спортинга» – фаворит на замену Бегиристайну на посту спортивного директора «Сити»
249 минут назад
В «Баварии» игроков не будут штрафовать за опоздания. Вместо этого они будут оставаться на базе, пока не уйдет Компани
10сегодня, 20:11
Рафинья создал 39 голевых моментов в 11 матчах сезона за «Барсу» – больше, чем любой игрок топ-5 лиг
12сегодня, 20:00
«Женский футбол развивается во всех аспектах, но мы не можем стоять на месте и довольствоваться этим». Экс-футболистка «Арсенала» и «Челси» Асанте об игре
6сегодня, 19:16
Хавбек «Крыльев» Витюгов перенес операцию на крестообразной связке. Он получил травму в матче со «Спартаком» в Кубке
3сегодня, 19:11
Николсон о ценнике в 4 млн евро на Transfermarkt: «Я не из тех, кто будет говорить, что стою 50 миллионов. Надо забивать, чтобы сумма увеличилась»
4сегодня, 18:34