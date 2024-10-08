Ямаль об эмоциях после замены с «Алавесом»: «Я злился на себя, а не из-за замены, сказал об этом Флику. Я мог сыграть лучше, требую многого от себя»
Ламин Ямаль объяснил свое эмоциональное поведение после замены.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заменил 17-летнего вингера на 67-й минуте матча 9-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:0).
Ламин всего во второй раз в сезоне не отметился результативными действиями в игре Ла Лиги. У него 4 гола и 5 ассистов в 9 матчах.
«Я был недоволен своей игрой против «Алавеса». Я мог сыграть лучше. Я требую многого от себя.
Гнев был больше связан с тем, как я играл, а не с заменой. Я злился на себя самого. Я сказал Флику, что злюсь на себя», – заявил Ямаль в эфире RTVE.
Изображение: tribuna.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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