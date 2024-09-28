Молодежь «Барсы» тащит команду на старте сезона. Показываем, как составить основу из 11 воспитанников

«Барселона» переживает финансовый кризис: сейчас у нее много проблем с подписанием новых футболистов и их регистрацией. Нико Уильямс так и остался в «Атлетике», а Дани Ольмо попал в заявку на сезон временно – вместо травмированного Андреаса Кристенсена. В таких условиях спасает знаменитая академия Ла Масия. Кризисная команда лидирует в Ла Лиге со стопроцентным результатом, а в ее составе сияют молодые воспитанники – Ламин Ямаль и Пау Кубарси. Совсем скоро Ханси Флик сможет повторить легендарное достижение Тито Вилановы.

Игроки Ла Масии ведут эту «Барсу»: даже главный трансфер клуба этим летом – воспитанник академии

В прошлом сезоне Ламин Ямаль переписывал все молодые рекорды в футболе – он самый юный почти во всем. Ямаль не стал только самым молодым автором гола в Лиге чемпионов, но и там его обошел другой воспитанник Ла Масии – Ансу Фати. Летом Ламин выиграл чемпионат Европы со сборной Испании и отметился уникальным достижением: он делал результативное действие на каждом из этапов плей-офф. Солидный багаж для 17-летнего парня! Результативность молодого вингера не прекратилась и после старта клубного сезона. Ямаль забивает или ассистирует в каждом матче за «Барселону». На данный момент у него 4 гола и 5 ассистов в семи стартовых матчах. «Я видел игру Ламина Ямаля против «Жироны» в выходные и думаю, что он недалеко от «Золотого мяча», – так прокомментировал выступление футболисты бывший игрок «Барселоны» Эмманюэль Пети.

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Но из молодых футболистов «Барсы» удивляет не только Ямаль. Пау Кубарси старше Ламина на несколько месяцев и тоже считается одним из лидеров «Барселоны». На данный момент он – лучший центральный защитник клуба. И это при условии, что в конкурентах у него Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Иньиго Мартинес и Эрик Гарсия. Пау дебютировал в январе прошлого года и сразу стал футболистом основы: он великолепно обороняется, имеет солидные физические габариты и выделяется своими передачами.

Молодыми футболистами «Барсы» восхищаются даже соперники. Во втором туре «Барса» у себя дома обыграла «Атлетик» 2:1, и первый мяч в ворота «Бильбао» забил именно Ямаль. Главный тренер басков Эрнесто Вальверде похвалил его на послематчевой пресс-конференции: «Только представьте, каким игроком может стать Ламин Ямаль через три года. Ямаль и Кубарси, несмотря на свой возраст, уже имеют большой опыт».

Кстати, Кубарси уже отметился голевым действием в этом сезоне Ла Лиги – посмотрите на его шикарный ассист на Рафинью в матче против «Вальядолида»:

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Не обделила академия и полузащиту. Пока Гави восстанавливается после травмы, в «Барселоне» засиял Фермин Лопес. В прошлом сезоне стал вторым лучшим бомбардиром «Барселоны» забив 11 голов, хотя в его активе всего 1947 игровых минут.

Даже единственный летний трансфер – подписание воспитанника клуба Дани Ольмо. В юности он сильно выделялся своим талантом, за ним охотились лучшие клубы мира, но в основу «Барселоны» было очень сложно попасть из-за огромной конкуренции в полузащите. Отец Ольмо решил, что сыну необходимо расти постепенно и набираться опыта за пределами «Барселоны», поэтому тот и отправился в систему загребского «Динамо».

Спустя 10 лет и транзит через «Лейпциг» Ольмо заслужил право играть за основную команду. И на старте пока что получается довольно успешно: у полузащитника 3 гола в 3 матчах Ла Лиги до травмы, полученной во встрече с «Жироной».

Флик может выпустить на поле только игроков академии – так повторит достижение 12-летней давности

25 ноября 2012 года «Барселона» Тито Вилановы обыграла «Леванте» со счетом 4:0, но матч запомнился совсем не этим. На 14-й минуте травму получил Дани Алвес, и вместо него на поле появился Мартин Монтойя. С этого момента на поле у «Барсы» находилось 11 воспитанников Ла Масии – уникальное достижение, которое никто не смог повторить.

В этом сезоне у Флика есть все шансы повторить успех Тито Вилановы. Вот так будет выглядеть этот состав:

Вратарь. После травмы Марка-Андре тер Стегена основным станет воспитанник Иньяки Пенья, а подменять его будет еще один выпускник Ла Масии – Андер Астралага. На подходе так же есть перспективные Диего Кочен и Арон Якобишвили. Без голкипера каталонцы точно не останутся.

Левый защитник. После ухода Жорди Альбы основным стал Алехандро Бальде. Сейчас Ханси Флик отыскал еще и отличную подмену для Бальде – Жерара Мартина. Воспитанников так много, что даже пришлось отдать в аренду Алекса Валле.

Центральные защитник. Пау Кубарси и Эрик Гарсия сейчас – игроки основы. Флик уже давал игровые минуты Серхи Домингесу, а академия готовит Андреса Куэнку. Правый защитник. В основном составе пока играет француз Жюль Кунде, но первым запасным уже сделали Эктора Форта. В академии растет Ландре Фарре, которому пророчат будущее в основной команде.

Опорный полузащитник. Открытием сезона стал Марк Берналь. 17-летний талант мог стать главным игроком опорной зоны, но все испортила травма, из-за которой он вылетел до конца сезона. Сейчас на этой позиции играет бывший капитан «Барсы Атлетик» Марк Касадо, а клуб готовит новый контракт для Пау Прима – тот сможет стать еще одним дебютантом основной команды.

Центральный полузащитник. Пабло Гави – однозначно главный талант академии. Уже через месяц он вернется после длительной травмы. Конкурировать ему придется с Педри, но Флик уже готовит дебют феноменального Гилье Фернандеса, который также готов бороться за место в основе.

Атакующий полузащитник. Фермин Лопес и Дани Ольмо создали настолько огромную конкуренцию за позицию, что «Барселона» даже не побоялась бесплатно отпустить Илкая Гюндогана, лучшего игрока прошлого сезона.

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Левый вингер. Кажется, Ансу Фати возвращается. Ханси Флик впечатлен его работой на тренировках и готовится к его постепенному вводу в состав: на десятого номера очень большие надежды в клубе. Не стоит забывать и про Унаи Эрнандеса, который разрывает за «Барсу Атлетик» и ждет удобного случая продемонстрировать свои навыки в основном составе.

Правый вингер. Ламин Ямаль в 17 лет уже главный талант не только «Барселоны», но и всего футбола. Но академия на останавливается и уже подготовила Тони Фернандеса (брат Гилье) на его замену.

Форвард. Летом произошла главная потеря среди игроков академии – «Челси» выплатил отступные за Марка Гиу. А ведь это был самый талантливый форвард системы «Барсы» последних лет. Обычно академия не так производительна на этой позиции: за несколько лет можно вспомнить только Абеля Руиза и Мунира. Сейчас остаются надежды только на Виктора Барберу, который выступает в резервной команде. Возможно, Флик будет использовать на позиции девятки Ансу Фати.

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У «Барселоны» есть возможности выпускать игрока академии во всех линиях, к тому же на каждую позицию доступен не один выбор. Это по-настоящему уникальный шанс, недоступный многим другим топовым командам – посмотрим, захочет ли им воспользоваться Ханс-Дитер Флик.

Фото: RUTUBE

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