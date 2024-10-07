Флик о Левандовском, Ямале и Рафинье: «Работаем над химией между ними, и у них отлично получается. «Барса» много забивает – это добавляет уверенности»
Ханс-Дитер Флик высказался об атакующих игроках «Барселоны».
Роберт Левандовски, Ламин Ямаль и Рафинья забили больше всех в каталонском клубе в текущем сезоне.
«Конечно, мы работаем [над химией между ними]. На каждой тренировке и собрании показываем им тактические нюансы, а также какие позиции важно занимать на поле.
У них отлично получается, у них невероятная динамика, и это здорово помогает. В конечном итоге мы много забиваем, для нас это хорошо, это добавляет уверенности перед матчами и укрепляет нашу идею показывать именно такой футбол», – сказал тренер «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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