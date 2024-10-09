Алиссон выбыл минимум до середины ноября из-за травмы бедра

Алиссон не сыграет за «Ливерпуль» до середины ноября из-за травмы бедра.

32-летний бразилец получил повреждение во время матча седьмого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0). Тогда его заменил Витезслав Ярош на 79-й минуте.

Отмечается, что «Ливерпуль » не ожидает возвращения Алиссона раньше следующего перерыва на матчи сборных. Он наступит после встречи 11-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой» 9 ноября.

Слот считает, что Алиссон пропустит несколько недель: «Он лучший вратарь мира, это удар для «Ливерпуля»

Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон – 2-й, Райя – 3-й, Куртуа – 6-й