Алиссон выбыл минимум до середины ноября из-за травмы бедра
Алиссон не сыграет за «Ливерпуль» до середины ноября из-за травмы бедра.
32-летний бразилец получил повреждение во время матча седьмого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0). Тогда его заменил Витезслав Ярош на 79-й минуте.
Отмечается, что «Ливерпуль» не ожидает возвращения Алиссона раньше следующего перерыва на матчи сборных. Он наступит после встречи 11-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой» 9 ноября.
Слот считает, что Алиссон пропустит несколько недель: «Он лучший вратарь мира, это удар для «Ливерпуля»
Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон – 2-й, Райя – 3-й, Куртуа – 6-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
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