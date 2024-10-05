Слот о 1-м месте «Ливерпуля»: «Особенное событие, моя жена будет рада, что дома есть счастливый человек»

Арне Слот прокомментировал 1-е место «Ливерпуля» и победу над «Кристал Пэлас».

«Красные» обыграли «Пэлас» (1:0) на выезде в 7-м туре АПЛ и с 18 очками занимают первое место в таблице.

«[Первое место] для меня – особенное событие. Игроки едут в сборные и думают о сборных, но для меня, если я проиграю, будет три-четыре дня несчастья. Думаю, моя жена будет рада, потому что у нее дома будет кто-то, кто счастлив.

Действительно доволен тем, как мы начали сезон. Это хорошее начало не только по результатам, но и по нашей сегодняшней игре.

В какой-то период матча мы допустили штрафные, и это был сложный период. Последние 10 минут мы очень хорошо держали мяч.

Расписание матчей сложное, но я почувствовал, насколько тяжело играть против «Вулвс» и «Пэлас» на выезде. Хорошо, что мы выиграли эти матчи, и нам предстоит проявить себя в больших играх.

К сожалению, Алиссон не будет с нами в этих матчах, судя по тому, как он ушел с поля», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».