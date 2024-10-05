Слот считает, что Алиссон пропустит несколько недель: «Он лучший вратарь мира, это удар для «Ливерпуля»

Арне Слот считает, что Алиссон из-за травмы пропустит несколько недель.

«Когда футболист так уходит с поля, обычно это означает, что он не поедет в сборную, и я не жду его в первых играх после перерыва. Я думаю, что он пропустит несколько недель.

Алиссон – наш железный первый номер, лучший голкипер мира, так что его травма – это удар для нас и для него самого», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон – 2-й, Райя – 3-й, Куртуа – 6-й