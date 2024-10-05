  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот считает, что Алиссон пропустит несколько недель: «Он лучший вратарь мира, это удар для «Ливерпуля»
2

Слот считает, что Алиссон пропустит несколько недель: «Он лучший вратарь мира, это удар для «Ливерпуля»

Арне Слот считает, что Алиссон из-за травмы пропустит несколько недель.

«Когда футболист так уходит с поля, обычно это означает, что он не поедет в сборную, и я не жду его в первых играх после перерыва. Я думаю, что он пропустит несколько недель.

Алиссон – наш железный первый номер, лучший голкипер мира, так что его травма – это удар для нас и для него самого», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон – 2-й, Райя – 3-й, Куртуа – 6-й

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЛиверпуль
logoСборная Бразилии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
logoАрне Слот
logoАлиссон
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот о 1-м месте «Ливерпуля»: «Особенное событие, моя жена будет рада, что дома есть счастливый человек»
1сегодня, 14:58
Алиссон получил травму в матче с «Кристал Пэлас». Ярош впервые сыграл за «Ливерпуль»
10сегодня, 13:28
«Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» – 1:0. Жота забил на 9-й, Алиссона заменили из-за травмы
23сегодня, 13:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» громит «Ростов» – 3:0! Шамар сделал дубль, Умяров воспользовался ошибкой Одоевского. Онлайн-трансляция
1018 минут назадLive
Батраков, Головин, Тюкавин, Пиняев, Мусаев – в окончательном составе сборной России на октябрьский сбор
1518 минут назад
«Спартак» после ошибки Одоевского забил «Ростову». Глебов не успел выбить мяч после паса вратаря и попал в Умярова
1120 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Вильярреал», «Сельта» в гостях у «Лас-Пальмаса»
1827 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» и «Хольштайн» сыграли вничью, «Боруссия» Дортмунд уступила «Униону», «Санкт-Паули» – «Майнц»
2027 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Нам спорт в стране запретить, если никто не хочет с нами играть? Сборная России нужна так или иначе». Губерниев о национальной команде
6 минут назад
Валерий Овчинников про увольнение Деограсии и Илича: «Наконец-то кто-то протрезвел и понял, что сейчас могут работать российские тренеры. Слышал, Мостовой хочет возглавить «Оренбург»
29 минут назад
«Рубин» – «Ахмат». 1:0 – Рожков забил в конце 1-го тайма. Онлайн-трансляция
412 минут назадLive
Митрофанов о сборной в октябре: «Команда соберется в Новогорске. Мы разочарованы поведением Федерации Пакистана. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора»
214 минут назад
Илич об увольнении из «Пари НН»: «Я ничего не знал до игры с «Акроном», после матча мне сказали, что я больше не тренер. Доволен тем, что мы сделали с командой»
330 минут назад