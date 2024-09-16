Алиссон о расширении ЛЧ: «Никто не спрашивает игроков, что они думают о числе матчей. Но все устали. Нужно, чтобы нас выслушали»

Алиссон высказался об увеличении числа матчей после расширения Лиги чемпионов.

«Я думаю, для болельщиков это потрясающе. Больше игр, более масштабные матчи, большие клубы, играющие друг с другом. Для нас, игроков, всегда неплохо добавить несколько игр в незагруженный календарь. Я немного иронизирую.

Никто не спрашивает игроков, что они думают о большем количестве игр, так что, возможно, наше мнение не имеет значения. Но все знают, что мы думаем, все устали от этого.

Мы понимаем, что есть медиа, телевидение. У нас есть УЕФА, ФИФА, Премьер-лига, внутренние турниры. Мы не глупые и понимаем, что люди хотят больше игр. Но было бы разумно, если бы все люди, ответственные за организацию календаря, сели вместе и выслушали все стороны, включая игроков. Нам просто нужно, чтобы нас выслушали, и мы поняли, в каком направлении хочет развиваться футбол. Не только добавлять игры, соревнования, добавлять то и это.

В конце концов, все, чего мы хотим, – это выложиться по полной. Если вы устали, вы не можете соревноваться на высоком уровне. Я хочу выкладываться по полной во всех матчах, в которых я играю. Но нам нужно найти выход, и не похоже, что мы близки к подходящему решению для футбола и игроков», – заявил голкипер «Ливерпуля ».