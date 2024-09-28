Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон – 2-й, Райя – 3-й, Куртуа – 6-й

Алиссон признан лучшим вратарем мира по версии FourFourTwo.

Игрок «Ливерпуля» занял первую строчку в обновленном рейтинге британского журнала. В первую тройку также вошли Эдерсон («Манчестер Сити ») и Давид Райя («Арсенал»).

Весь топ-10 выглядит так:

1. Алиссон («Ливерпуль»);

2. Эдерсон («Манчестер Сити»);

3. Давид Райя («Арсенал »);

4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ »);

5. Мануэль Нойер («Бавария»);

6. Тибо Куртуа («Реал»);

7. Майк Меньян («Милан»);

8. Унаи Симон («Атлетик»);

9. Георгий Мамардашвили («Ливерпуль» / «Валенсия»);

10. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).