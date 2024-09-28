Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон – 2-й, Райя – 3-й, Куртуа – 6-й
Алиссон признан лучшим вратарем мира по версии FourFourTwo.
Игрок «Ливерпуля» занял первую строчку в обновленном рейтинге британского журнала. В первую тройку также вошли Эдерсон («Манчестер Сити») и Давид Райя («Арсенал»).
Весь топ-10 выглядит так:
1. Алиссон («Ливерпуль»);
2. Эдерсон («Манчестер Сити»);
3. Давид Райя («Арсенал»);
4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
5. Мануэль Нойер («Бавария»);
6. Тибо Куртуа («Реал»);
7. Майк Меньян («Милан»);
8. Унаи Симон («Атлетик»);
9. Георгий Мамардашвили («Ливерпуль» / «Валенсия»);
10. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
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