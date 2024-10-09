  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тетрадзе о «Динамо»: «Личка – классный тренер. Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. На чемпионскую нужно 2 сезона»
6

Тетрадзе о «Динамо»: «Личка – классный тренер. Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. На чемпионскую нужно 2 сезона»

Омари Тетрадзе считает, что Марцел Личка может сделать «Динамо» отличной командой.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли 3-е место в Мир РПЛ, в текущем сезоне идут на 5-й позиции. 

«Личка – классный тренер. Он чуть больше года работает в «Динамо». Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. Но он уже добился неплохого результата с этим коллективом. После зимней паузы уже будет виден четкий почерк его тренерской деятельности.

Чтобы создать чемпионскую команду, нужно два сезона. Мне нравится, что в «Динамо» много молодых российских ребят играет. Но свежая кровь, в лице легионеров тоже нужна.

Но должны приехать такие футболисты, которые в два-три раза лучше этих ребят. Будет здоровая конкуренция, и молодежь, глядя на таких сильных игроков, будет прогрессировать и стремиться к их уровню», – считает бывший игрок сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoОмари Тетрадзе
logoМарцел Личка
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об 1:2 «Динамо» с ЦСКА: «Думаю, многие задавались вопросом: «Почему ЦСКА их так возит?» Ощущение, что команда не вышла на первый тайм, должно было быть 0:3 минимум»
97 октября, 13:20
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о Личке: «Верим в него и доверяем ему. Он главный тренер команды»
287 октября, 11:00
Личка об 1:2: «ЦСКА мог забить «Динамо» три мяча в 1-м тайме. На поле была одна команда. В перерыве игроки жестко разговаривали между собой, я почти не говорил»
816 октября, 18:33
Колосков о «Динамо»: «Полнейший провал в обороне, давно не видел такой бездарной игры. Ряд футболистов полностью не соответствуют не то что уровню клуба, но и всей РПЛ»
243 октября, 17:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Иньеста завершил карьеру, матч России и «неофициальной» сборной Пакистана, Шестеркин отклонил предложение на 88 млн долларов, сын Кадырова требует от чеченцев не драться в поп-MMA и другие новости
1816 минут назад
Радимов предложил устроить матч сборной России с бразильцами из РПЛ: «У нас их достаточно. И все это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем»
946 минут назад
Как влюбить в футбол детей из сел? Рассказываем на примере из Тверской области
сегодня, 05:00Спецпроект
В «Реале» готовятся к вручению «Золотого мяча» Винисиусу. Клуб придумывает поздравление и определяет делегацию для поездки на церемонию в Париж (Relevo)
199вчера, 22:01
Грилиш о непопадании в состав Англии на Евро: «Я не согласен с этим, у меня достаточно опыта, много титулов. Я должен был поехать»
20вчера, 21:46
Уэбб считает, что Бруну ошибочно удалили в матче с «Тоттенхэмом»: «Удара не было, скорее подножка – Фернандеш поскользнулся первым. ВАР должен был позвать судью к монитору»
15вчера, 21:39
Ямаль о травме Карвахаля: «Печальная новость для сборной Испании и футбола, потрясающий игрок, нам будет его не хватать. Мы проводим очень много матчей»
7вчера, 21:33
Гендиректор «ПСЖ» об уходе Месси, Неймара и Мбаппе: «Финансово это не повлияло на клуб. Коммерческие доходы выше, чем в прошлом сезоне, и продолжат расти. Бренд силен»
10вчера, 21:21
Игнашевич об Акинфееве: «Были локальные конфликты на поле – он посылал нас на три буквы, когда мы в Питере пропустили на 93-й. Но как у вратаря и защитника – полное понимание»
76вчера, 21:20
Игрокам «Баварии» больше нравится стиль игры Компани, чем тактика Тухеля. Тренер мотивирует команду клубными рекордами
13вчера, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
Роналду все еще продает дом в Англии, где жил после возвращения в «МЮ». Цена снижена с 5,5 до 5 млн фунтов
4 минуты назад
«Ерохин чуть нарисовал, но нарушение было. Не понял действий Малых – зачем трогать, толкать в спину. Глупейшая ошибка». Шалимов о пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Зенитом»
11сегодня, 04:40
Премьер Испании – Иньесте: «Ты забил гол всей нашей жизни и подарил стране первую победу на ЧМ. Легенда футбола и образцовый человек. Желаю удачи на новом этапе»
7сегодня, 04:25
Смородская о сборной России: «Тренировки или матч против какой-то там неофициальной сборной Пакистана – все это не вдохновляет. Лучше с нашими клубами сыграть»
4сегодня, 03:50
Пяти ультрас «Овьедо» запретили посещать матчи после драки с фанатами «Эспаньола» перед финалом Сегунды
5вчера, 22:09
«Лас-Пальмас» назначил Диего Мартинеса главным тренером. Команда идет на последнем месте в Ла Лиге
2вчера, 21:59Фото
Руслан Пименов: «Я приверженец старой советской школы, иностранцы ее не просто так переняли. У Семина и Газзаева работаешь на максимуме – это и было залогом успеха»
16вчера, 21:51
Инфантино об Иньесте: «Блестящая карьера. Твоя магия навсегда в наших сердцах, ты очаровывал болельщиков по всему миру»
1вчера, 21:45
Сенников считает Галактионова лучшим тренером на старте сезона: «В «Локомотиве» много россиян и воспитанников, многие стремятся к такому. Кроме доверия, есть результат»
8вчера, 21:32
Шченсны внесен в заявку «Барсы» в ЛЧ вместо травмированного тер Стегена
5вчера, 20:58