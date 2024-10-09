Тетрадзе о «Динамо»: «Личка – классный тренер. Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. На чемпионскую нужно 2 сезона»

Омари Тетрадзе считает, что Марцел Личка может сделать «Динамо» отличной командой.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли 3-е место в Мир РПЛ, в текущем сезоне идут на 5-й позиции.

«Личка – классный тренер. Он чуть больше года работает в «Динамо ». Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. Но он уже добился неплохого результата с этим коллективом. После зимней паузы уже будет виден четкий почерк его тренерской деятельности.

Чтобы создать чемпионскую команду, нужно два сезона. Мне нравится, что в «Динамо» много молодых российских ребят играет. Но свежая кровь, в лице легионеров тоже нужна.

Но должны приехать такие футболисты, которые в два-три раза лучше этих ребят. Будет здоровая конкуренция, и молодежь, глядя на таких сильных игроков, будет прогрессировать и стремиться к их уровню», – считает бывший игрок сборной России.