Гендиректор «Динамо» Пивоваров о Личке: «Верим в него и доверяем ему. Он главный тренер команды»
Павел Пивоваров заявил, что в «Динамо» доверяют Марцелу Личке.
В матче 11-го тура Мир РПЛ «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 1:2. Команда идет на 5-м месте в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.
– Каков кредит доверия к Личке?
– Мы в него верим, мы ему доверяем. Он главный тренер «Динамо», – сказал гендиректор бело-голубых.
ЦСКА мог уничтожить «Динамо» к 30-й минуте. В чем провал обороны Лички?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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