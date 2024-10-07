Гендиректор «Динамо» Пивоваров о Личке: «Верим в него и доверяем ему. Он главный тренер команды»

Павел Пивоваров заявил, что в «Динамо» доверяют Марцелу Личке.

В матче 11-го тура Мир РПЛ «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 1:2. Команда идет на 5-м месте в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

– Каков кредит доверия к Личке?

– Мы в него верим, мы ему доверяем. Он главный тренер «Динамо», – сказал гендиректор бело-голубых.

ЦСКА мог уничтожить «Динамо» к 30-й минуте. В чем провал обороны Лички?