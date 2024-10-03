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  • Колосков о «Динамо»: «Полнейший провал в обороне, давно не видел такой бездарной игры. Ряд футболистов полностью не соответствуют не то что уровню клуба, но и всей РПЛ»
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Колосков о «Динамо»: «Полнейший провал в обороне, давно не видел такой бездарной игры. Ряд футболистов полностью не соответствуют не то что уровню клуба, но и всей РПЛ»

Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от на матча «Динамо» с ЦСКА.

Команды сыграют в рамках 11‑го тура Мир РПЛ 6 октября.

«У меня достаточно тревожные мысли перед дерби, поскольку я болельщик «Динамо». У команды, конечно, полный провал в обороне, полнейший. Такой бездарной игры в защите я давно уже не видел, если честно, ни у одной команды. Есть ряд игроков, которые полностью не соответствуют не то что уровню «Динамо», но и в целом уровню всего чемпионата России. Но других футболистов у динамовцев нет. 

И это не значит, что подопечные Лички обречены: они способны за счет хорошо построенной атаки и индивидуальных качеств себя показать. Могу отметить хорошую командную игру, неплохую функциональную готовность – минут на 60 хватает. Все будет зависеть от того, в каком состоянии и в каких составах тренеры подведут игроков к матчу. Не вижу фаворита в этой игре.

В плане счета всегда тяжело гадать. Никогда не беру на себя ответственность называть количество забитых командами мячей. Мне кажется, что игра будет достаточно закрытая, поэтому голов не должно быть много», – сказал почетный президент РФС.

«Динамо» за 10 туров набрало 20 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Мир РПЛ. ЦСКА с 17 очками идет пятым.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВячеслав Колосков
logoСоветский спорт
logoМарцел Личка
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