Конате о приезде в сборную Франции в балаклаве: «Хочу составить Кунде конкуренцию. Нам нравится мода. Будет война»

Ибраима Конате бросил вызов Жюлю Кунде в модном противостоянии.

Защитник «Ливерпуля » прибыл в расположение сборной Франции в светло-зеленой балаклаве , закрывающей все лицо.

«Кунде показал несколько отличных образов, и я здесь, чтобы составить ему конкуренцию. Между нами будет война.

Мы сосредоточены на футболе. Нам нравится мода. Мы знаем, что вы ждете [наших образов в момент прибытия на базу сборной]», – сказал Конате .

Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP

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Кунде о своем стиле: «Мне нравится. Неважно, что говорят другие, если тебе комфортно. Мужчины всегда носили ботильоны, только от недостатка знаний можно сказать, что они для женщин»

Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей майке и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»