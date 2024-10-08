Конате о приезде в сборную Франции в балаклаве: «Хочу составить Кунде конкуренцию. Нам нравится мода. Будет война»
Защитник «Ливерпуля» прибыл в расположение сборной Франции в светло-зеленой балаклаве, закрывающей все лицо.
«Кунде показал несколько отличных образов, и я здесь, чтобы составить ему конкуренцию. Между нами будет война.
Мы сосредоточены на футболе. Нам нравится мода. Мы знаем, что вы ждете [наших образов в момент прибытия на базу сборной]», – сказал Конате.
Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP
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Кунде о своем стиле: «Мне нравится. Неважно, что говорят другие, если тебе комфортно. Мужчины всегда носили ботильоны, только от недостатка знаний можно сказать, что они для женщин»
Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей майке и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»
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