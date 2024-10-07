Конате приехал в сборную Франции в балаклаве, закрывающей все лицо: «Не знаете, кто я? Попробуйте угадать!»

Ибраима Конате показал необычный образ.

Защитник «Ливерпуля » прибыл в расположение сборной Франции в светло-зеленой балаклаве, закрывающей все лицо.

«Не знаете, кто я? Попробуйте угадать!» – сказал Конате собравшимся возле базы журналистам.

На ближайшем сборе сборная Франции встретится с командами Израиля и Бельгии. Матчи состоятся 10 и 14 октября.

Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP