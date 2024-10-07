Конате приехал в сборную Франции в балаклаве, закрывающей все лицо: «Не знаете, кто я? Попробуйте угадать!»
Ибраима Конате показал необычный образ.
Защитник «Ливерпуля» прибыл в расположение сборной Франции в светло-зеленой балаклаве, закрывающей все лицо.
«Не знаете, кто я? Попробуйте угадать!» – сказал Конате собравшимся возле базы журналистам.
На ближайшем сборе сборная Франции встретится с командами Израиля и Бельгии. Матчи состоятся 10 и 14 октября.
Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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