Кунде стал лицом зимней коллекции дома моды Jacquemus

Жюль Кунде начал сотрудничать с французским домом моды.

Защитник «Барселоны» и сборной Франции стал лицом зимней коллекции Jacquemus.

Производитель одежды и аксессуаров показал фотографии футболиста в разных образах в рамках своей промокампании.

Фото: https://x.com/jacquemus

Кунде о своем стиле: «Мне нравится. Неважно, что говорят другие, если тебе комфортно. Мужчины всегда носили ботильоны, только от недостатка знаний можно сказать, что они для женщин»

Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей майке и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»

Кунде об увлечении модой: «Я люблю хорошо одеваться. Но основную часть времени посвящаю футболу»