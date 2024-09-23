Кунде стал лицом зимней коллекции дома моды Jacquemus
Жюль Кунде начал сотрудничать с французским домом моды.
Защитник «Барселоны» и сборной Франции стал лицом зимней коллекции Jacquemus.
Производитель одежды и аксессуаров показал фотографии футболиста в разных образах в рамках своей промокампании.
Фото: https://x.com/jacquemus
Кунде о своем стиле: «Мне нравится. Неважно, что говорят другие, если тебе комфортно. Мужчины всегда носили ботильоны, только от недостатка знаний можно сказать, что они для женщин»
Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей майке и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»
Кунде об увлечении модой: «Я люблю хорошо одеваться. Но основную часть времени посвящаю футболу»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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