Лапорта об увольнении Хави: «Я очень ценю его, он пришел в непростой период, выиграв Ла Лигу и Суперкубок, но «Барсе» нужен был новый импульс – это решение клуба. Флик – подходящий вариант»
Жоан Лапорта объяснил решение уволить Хави из «Барселоны».
Испанца во главе команды заменил Ханси Флик.
«Хави – это человек, которого я очень ценю. Мы с моими коллегами решили, что нам нужен новый импульс на тренерской скамейке.
Это решение клуба. Я всегда благодарен Хави. Он пришел в клуб в непростой период, выиграв Ла Лигу и Суперкубок.
Но в прошлом сезоне дела у команды пошли не очень хорошо.
Я признателен Хави. Но нам нужен был этот импульс. Думаю, что Флик – подходящий вариант, которыq придаcт этого импульса», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.