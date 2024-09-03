Лапорта об увольнении Хави: «Я очень ценю его, он пришел в непростой период, выиграв Ла Лигу и Суперкубок, но «Барсе» нужен был новый импульс – это решение клуба. Флик – подходящий вариант»

Жоан Лапорта объяснил решение уволить Хави из «Барселоны».

Испанца во главе команды заменил Ханси Флик.

« – это человек, которого я очень ценю. Мы с моими коллегами решили, что нам нужен новый импульс на тренерской скамейке.

Это решение клуба. Я всегда благодарен Хави. Он пришел в клуб в непростой период, выиграв Ла Лигу и Суперкубок.

Но в прошлом сезоне дела у команды пошли не очень хорошо.

Я признателен Хави. Но нам нужен был этот импульс. Думаю, что – подходящий вариант, которыq придаcт этого импульса», – сказал президент «Барселоны» .