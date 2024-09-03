Лапорта об увольнении Хави: «Я очень ценю его, он пришел в непростой период, выиграв Ла Лигу и Суперкубок, но «Барсе» нужен был новый импульс – это решение клуба. Флик – подходящий вариант»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Жоан Лапорта объяснил решение уволить Хави из «Барселоны».

Испанца во главе команды заменил Ханси Флик.

«Хави – это человек, которого я очень ценю. Мы с моими коллегами решили, что нам нужен новый импульс на тренерской скамейке.

Это решение клуба. Я всегда благодарен Хави. Он пришел в клуб в непростой период, выиграв Ла Лигу и Суперкубок.

Но в прошлом сезоне дела у команды пошли не очень хорошо.

Я признателен Хави. Но нам нужен был этот импульс. Думаю, что Флик – подходящий вариант, которыq придаcт этого импульса», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

19 комментариев
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Кто бы что не говорил Хави реально нормально отработал , не смотря на все проблемы , дошёл бы хотя бы до полуфинала в минувшей лч, воспринималось бы все по другому , но и так вполне себе
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Ответ rigobersong
Вот не могу до сих пор понять Хави, прекрасно же тренировал команду, и сам же все заруинил когда начал истерить со своей отставкой, работал бы спокойно и дальше, результаты были отличные. 85 очков после чемпионского сезона, учитывая сколько было решений не в пользу Барселоны это отличный результат:) Спокойно может возглавить середняк вроде МЮ и сделать его чемпионом:)
Так пишешь, будто его уволили за его решение уволиться, а не за критику фин. положения клуба))
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Хватит оправдываться, сейчас пару игр проиграть (не дай бог) и о новых импульсах закудахтаешь!
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Клуб потратил больше 200 млн для состав для Хави и это вот нифига не мало даже по нынешним меркам и самое забавное что сам Хави начинал уже ныть и про Леву и про Рафинью на которых при нём потратили больше 100 млн. А как тренера сменили оказалось что игроки то хорошие и проблема была не в них
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Хави в прошлом сезоне устал ментально/выгорел - отсюда и его удаления с бровки - думаю, что Лапорта поступил логически верно пригласив Флика, а Хави отдыхая и наблюдая за работой немца получает дополнительный тренерский опыт - который обязательно применит в следующий приход на мостик Барселоны при другом президенте Клуба:))
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Ответ Футбол_это_жизнь
Барса даже в самые сложные периоды способна навязать борьбу и взять чемпионстве в Лиге. Хави спасибо за тот сезон, за Кубарси, Ямаля, Фермина (вынужденно но встроил ведь)
Такая лига, что даже обвалявшись от Жироны можно "бороться за чемпионство".
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Ответ Log in
Такая лига, что даже обвалявшись от Жироны можно "бороться за чемпионство".
И эта «такая лига» регулярно унижает все остальные в Европе , что в лч что в ле, ну то есть не только Реал
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Ответ Футбол_это_жизнь
Левандовски в первый же сезон взял пичичи в Ла лиге Ну ты и смешной конечно
А Хави после первого сезона уволили? Смешной для тебя очень комплементарная оценка
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Ответ Rachid
Хави в прошлом сезоне устал ментально/выгорел - отсюда и его удаления с бровки - думаю, что Лапорта поступил логически верно пригласив Флика, а Хави отдыхая и наблюдая за работой немца получает дополнительный тренерский опыт - который обязательно применит в следующий приход на мостик Барселоны при другом президенте Клуба:))
Я честно говоря не уверен, что в обозримом будущем Хави в Барселону вернется, не при Лапорте и его людях точно.
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Ответ Юрий Кечко
Кто бы что не говорил Хави реально нормально отработал , не смотря на все проблемы , дошёл бы хотя бы до полуфинала в минувшей лч, воспринималось бы все по другому , но и так вполне себе
Дошёл бы легко, если бы не Араухо, который тупо удалился в 1 тайме.
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