Игроки «Барсы» были недовольны физподготовкой при Хави. В феврале они попросили увеличить нагрузки – число травм сократилось (Marca)
Игроки «Барселоны» были недовольны физподготовкой при Хави в прошедшем сезоне.
Экс-тренер защищал работу своего штаба, но в клубе придерживались иного мнения, с которым были согласны многие игроки, считавшие, что физический аспект тренировок необходимо улучшить.
Отмечается, что кто-то из них жаловался, что тренировки длятся всего час, и практически все занимались с собственными тренерами по фитнесу.
В начале февраля футболисты обратились к Хави с просьбой улучшить программу тренировок. Тренер согласился. Как утверждает Marca, это привело к улучшению результатов команды и снижению количества травм, поскольку с тех пор мышечные проблемы игроков значительно уменьшились. С того момента количество травмированных серьезно сократилось по сравнению с первыми месяцами сезона.
На прошлой неделе на эту тему высказался президент «Барселоны» Жоан Лапорта: «Мы видели, что после 60-й минуты уровень игры команды падал, матчи заканчивались не так, как шли до этого. Так было в двух играх против «Реала», которому удавалось отыгрываться в концовках».
Хави также упоминал, что после второго поражения от «Реала» этот вопрос долго обсуждался, что привело к внесению некоторых изменений, направленных на то, чтобы подготовиться к следующему сезону. Однако процесс шел довольно медленно, что вызывало недовольство Лапорты. Теперь президент надеется, что новый тренер Ханси Флик сможет обеспечить лучшую физическую подготовку команды.
Лапорта о задачах Флика: «Победы и физподготовка. Уровень «Барселоны» падал после 60-й минуты, «Реал» дважды отыгрался в концовках»
А вот тренер по физподготовке - Антонио Пинтус - пришёл отдельно от тренерского штаба Анчи (и имеет отдельный контракт с клубом), а ранее тренировал Зидана-игрока в Юве и был тренером по физподготовке у Зидана-тренера.
Да, это редкость - ну в этой конкретной ситуации Мадрид вернул Пинтуса как раз из-за обилия травм (во 2й заход Зидана) и настоял, чтобы Анчи его взял в тренерский штаб ;)
Был в Баварии один хорватский тренер, который так рассуждал. До сих пор худший тренер клуба с отрывом
Ушёл Вальверде - ему вслед написали, что мало тренировались.
Ушёл Куман - то же самое.
Теперь Хави.
Уйдёт Флик (если его уволят, а не сам) - тоже напишут, что мало тренировались, а новый тренер сейчас наведёт порядок.
И в других клубах то же самое. Когда Бавария выгоняла Анчелотти, тоже написали, что мало тренировались.
Пока только одно исключение из этого правила - про МЮ набрасывают, что игрокам не нравится, что на тренировках много приходится бегать, на матчи сил не остаётся ))))