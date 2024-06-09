Игроки «Барсы» были недовольны физподготовкой при Хави. В феврале они попросили увеличить нагрузки – число травм сократилось (Marca)

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Здоровье Футбол

Игроки «Барселоны» были недовольны физподготовкой при Хави в прошедшем сезоне.

Экс-тренер защищал работу своего штаба, но в клубе придерживались иного мнения, с которым были согласны многие игроки, считавшие, что физический аспект тренировок необходимо улучшить.

Отмечается, что кто-то из них жаловался, что тренировки длятся всего час, и практически все занимались с собственными тренерами по фитнесу.

В начале февраля футболисты обратились к Хави с просьбой улучшить программу тренировок. Тренер согласился. Как утверждает Marca, это привело к улучшению результатов команды и снижению количества травм, поскольку с тех пор мышечные проблемы игроков значительно уменьшились. С того момента количество травмированных серьезно сократилось по сравнению с первыми месяцами сезона.

На прошлой неделе на эту тему высказался президент «Барселоны» Жоан Лапорта: «Мы видели, что после 60-й минуты уровень игры команды падал, матчи заканчивались не так, как шли до этого. Так было в двух играх против «Реала», которому удавалось отыгрываться в концовках».

Хави также упоминал, что после второго поражения от «Реала» этот вопрос долго обсуждался, что привело к внесению некоторых изменений, направленных на то, чтобы подготовиться к следующему сезону. Однако процесс шел довольно медленно, что вызывало недовольство Лапорты. Теперь президент надеется, что новый тренер Ханси Флик сможет обеспечить лучшую физическую подготовку команды.

Лапорта о задачах Флика: «Победы и физподготовка. Уровень «Барселоны» падал после 60-й минуты, «Реал» дважды отыгрался в концовках»

36 комментариев
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При Флике будут как электровеники летать
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Проблемы физподготовки у Барсы, длятся уже лет 7 наверное
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Надеюсь, Флик наведёт немецкий порядок и в этом вопросе с физухой.
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Думаю, что это будет уроком для Хави при формировании тренерского штаба - там совсем не место родственникам - должны быть строго квалифицированные профессионалы, с которых можно спросить за результаты их работы..
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Ответ Бронислав Каминский
При Флике будут как электровеники летать
100%! Немцы славятся своей физухой
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Хави еще не дорос до топ клуба
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Ответ Бронислав Каминский
При Флике будут как электровеники летать
Жаль не взяли Магата, который вылетел бы уже при презентации.
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Ответ Rachid
Думаю, что это будет уроком для Хави при формировании тренерского штаба - там совсем не место родственникам - должны быть строго квалифицированные профессионалы, с которых можно спросить за результаты их работы..
Расскажи это Анчелотти, у которого сын ассистентом во всех клубах работает.
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Ответ Бронислав Каминский
При Флике будут как электровеники летать
Тоже будут недовольны, но в другую сторону
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Ответ superbro
Хочешь сказать Барса не топ клуб? 🙄
Нет, он говорит, что Хави не дорос до работы в топ клубе, где там можно было увидеть, что Барса не топ клуб?🤦‍♂️
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Ответ Rachid
Думаю, что это будет уроком для Хави при формировании тренерского штаба - там совсем не место родственникам - должны быть строго квалифицированные профессионалы, с которых можно спросить за результаты их работы..
Одно другому не мешает. В тренерском штабе Мадрида два Анчелотти - отец и сын (он, как и брат Хави -1й помощник тренера).

А вот тренер по физподготовке - Антонио Пинтус - пришёл отдельно от тренерского штаба Анчи (и имеет отдельный контракт с клубом), а ранее тренировал Зидана-игрока в Юве и был тренером по физподготовке у Зидана-тренера.

Да, это редкость - ну в этой конкретной ситуации Мадрид вернул Пинтуса как раз из-за обилия травм (во 2й заход Зидана) и настоял, чтобы Анчи его взял в тренерский штаб ;)
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Вечно недовольные плаксы
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Ну если это правда, то к Хави ещё больше вопросов. Много ли вообще случаев когда игроки сами просили тренера усилить тренировки, именно физически? Часто слышишь когда хвалят тренера, который не заставляет много бегать, мышцы качать, а больше с мячом работать, а тут такое... как то удивительно, хотя враньё скорей всего)
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Интересно 🤨 другое,почему видя это не предпринимались решения ?! По факту почему не решали,сезон ушатали и начинают оправдания искать 🔍
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Хави рассчитывал, что тренирует профессионалов.
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Лапорта хочет сделать из каталонцев лошадей, как в Баварии;)) Мне кажется это очень плохая идея, он повторяет ошибку мюнхенцев. Когда лучшую команду Европы Хайнкеса, начали ломать и строить тики таку с Гвардиолой.
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Представьте если Феликс при Флике будет бегать прессинговать с огнем в глазах, это был бы главный претендент на ЗМ
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Поверить Марке, это почти одно и тоже чтобы поверить Фелькишер беобахтер.
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прогревают уже
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Не знаю что с физикой , но то что там не хорошо лечить травмы это однозначенно.Дембеле например часто в Барсе получал травмы , а с переходом в ПСЖ не разу кажется не пропускал из за травмы
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Ответ Фанат Доры Дуры
Проблемы физподготовки у Барсы, длятся уже лет 7 наверное
Ладно при Вальверде, когда команда старела и становилась пешеходной. Сейчас просто нашли простой ответ на сложные вопросы-просто больше бегайте и всё
Был в Баварии один хорватский тренер, который так рассуждал. До сих пор худший тренер клуба с отрывом
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Ответ Rachid
Думаю, что это будет уроком для Хави при формировании тренерского штаба - там совсем не место родственникам - должны быть строго квалифицированные профессионалы, с которых можно спросить за результаты их работы..
А когда Анчелотти пихает сына в тренерский штаб-это другое, я правильно понимаю ? Или Артета стал супер квалифицированным профессионалом, когда сразу после окончания игровой карьеры вошел в штаб Гвардиолы ?
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Вспомнил случай из 90х, когда хоккеисты барнаульского Мотора всей командой пошли к президенту команды и потребовали повысить...нет, не зарплату, физические нагрузки!!!
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Ответ Vinnipukh Vinni
Расскажи это Анчелотти, у которого сын ассистентом во всех клубах работает.
Если это работает у Анчелотти, не значит, что будет работать у всех
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Ответ Rachid
Думаю, что это будет уроком для Хави при формировании тренерского штаба - там совсем не место родственникам - должны быть строго квалифицированные профессионалы, с которых можно спросить за результаты их работы..
Если главному удобно работать с родственником - его право. Ответственность на нём.
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Ответ Isa Babaev
Хави еще не дорос до топ клуба
Он там никогда и не работал.
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Ответ &_Bishep_&
За что боролись, то и получите. Скоро насытитесь. Немец идёт))))
Это просто вброс. Каждый раз после ухода тренера и прихода нового эту хрень пишут.
Ушёл Вальверде - ему вслед написали, что мало тренировались.
Ушёл Куман - то же самое.
Теперь Хави.
Уйдёт Флик (если его уволят, а не сам) - тоже напишут, что мало тренировались, а новый тренер сейчас наведёт порядок.

И в других клубах то же самое. Когда Бавария выгоняла Анчелотти, тоже написали, что мало тренировались.

Пока только одно исключение из этого правила - про МЮ набрасывают, что игрокам не нравится, что на тренировках много приходится бегать, на матчи сил не остаётся ))))
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