Игроки «Барсы» были недовольны физподготовкой при Хави. В феврале они попросили увеличить нагрузки – число травм сократилось (Marca)

Игроки «Барселоны» были недовольны физподготовкой при Хави в прошедшем сезоне.

Экс-тренер защищал работу своего штаба, но в клубе придерживались иного мнения, с которым были согласны многие игроки, считавшие, что физический аспект тренировок необходимо улучшить.

Отмечается, что кто-то из них жаловался, что тренировки длятся всего час, и практически все занимались с собственными тренерами по фитнесу.

В начале февраля футболисты обратились к Хави с просьбой улучшить программу тренировок. Тренер согласился. Как утверждает Marca, это привело к улучшению результатов команды и снижению количества травм, поскольку с тех пор мышечные проблемы игроков значительно уменьшились. С того момента количество травмированных серьезно сократилось по сравнению с первыми месяцами сезона.

На прошлой неделе на эту тему высказался президент «Барселоны» Жоан Лапорта: «Мы видели, что после 60-й минуты уровень игры команды падал, матчи заканчивались не так, как шли до этого. Так было в двух играх против «Реала», которому удавалось отыгрываться в концовках».

Хави также упоминал, что после второго поражения от «Реала» этот вопрос долго обсуждался, что привело к внесению некоторых изменений, направленных на то, чтобы подготовиться к следующему сезону. Однако процесс шел довольно медленно, что вызывало недовольство Лапорты. Теперь президент надеется, что новый тренер Ханси Флик сможет обеспечить лучшую физическую подготовку команды.

Лапорта о задачах Флика: «Победы и физподготовка. Уровень «Барселоны» падал после 60-й минуты, «Реал» дважды отыгрался в концовках»