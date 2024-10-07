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«Тен Хаг – фантастический тренер, он везде брал трофеи. Он переживает трудный период, но хочется, чтобы он смог все изменить». Руни об Эрике

Уэйн Руни поддержал Эрика тен Хага.

После 7 проведенных туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице с 8 очками. 

«Я уверен, что Эрик Тен Хаг – фантастический тренер. Он выигрывал трофеи везде, где работал, в том числе и в «Манчестер Юнайтед». Так что да, он переживает трудный период, и я думаю, что он, вероятно, сам бы сказал то же самое. Но хочется, чтобы он смог все изменить, потому что слишком часто тренеры теряют работу, а затем клубу приходится перестраиваться при другом тренере.

Я думаю, что 14-е место – это неприятно. «Манчестер Юнайтед» хочет бороться за титулы, так что все в клубе знают, что им нужно улучшить свое положение. Я знаю, что Эрик тен Хаг делает все возможное, чтобы попытаться улучшить его.

Игрокам, как я уже говорил в прошлом сезоне, нужно делать больше, чем сейчас. За последние несколько лет через клуб прошло большое количество игроков. Хочется, чтобы они снова претендовали на высокие места», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Плимута», в эфире Sky Sports. 

Тен Хаг считает, что «МЮ» его не уволит. В разговоре с боссами ничто на скорую отставку не указывало

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoПлимут
logoЭрик тен Хаг
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