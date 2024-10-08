Мойес о тен Хаге: «Он проделывает блестящую работу. Эрик проявил потрясающую стойкость в своей ситуации»

Дэвид Мойес оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что он проявил потрясающую стойкость в той ситуации, в которой оказался, и я думаю, что ему следует отдать должное за то, как он держит себя. Насколько я знаю, он не уклонялся от каких-либо вопросов или интервью для СМИ.

Я думаю, нужно отдать ему должное за это. Его работа сопряжена с огромным давлением, с пересудами, поэтому я должен сказать, что, по-моему, он проделывает блестящую работу», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед ».