Мойес о тен Хаге: «Он проделывает блестящую работу. Эрик проявил потрясающую стойкость в своей ситуации»
Дэвид Мойес оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, что он проявил потрясающую стойкость в той ситуации, в которой оказался, и я думаю, что ему следует отдать должное за то, как он держит себя. Насколько я знаю, он не уклонялся от каких-либо вопросов или интервью для СМИ.
Я думаю, нужно отдать ему должное за это. Его работа сопряжена с огромным давлением, с пересудами, поэтому я должен сказать, что, по-моему, он проделывает блестящую работу», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metro
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