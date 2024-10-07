Скоулз об «МЮ»: «У тен Хага заканчиваются оправдания. Их новички – это не те игроки, за которых надо бороться с «Арсеналом», «Сити», «Барсой» или «Реалом»

Пол Скоулз высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

Команда Эрика тен Хага занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 8 очков после 7 туров.

«Они тратили деньги летом. Оправданий больше нет. Это команда тен Хага . Он оправдывается травмами, что иногда можно понять, но иногда нет. На команду потрачено много денег. У него заканчиваются оправдания.

Даже в начале сезона он говорил: «У меня молодые игроки». Он покупает игроков, чтобы улучшить состав. Этот Угарте – яркий тому пример. Он пригласил его, чтобы улучшить состав. Теперь он [Мануэль ] не играет. Должно быть, в этом есть что-то фундаментально неправильное.

Игроков, которых они покупают, кажется, слишком легко подписать. Это не те игроки, за которых надо бороться с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Барселоной» или «Реалом».

Они берут игроков, которые не играют за свои команды. Вспомните де Лигта в «Баварии»: он не мог попасть в состав. Угарте в «ПСЖ» не проходил в состав», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » для Premier League Productions.

Скоулз о трансферах «МЮ»: «Просто бардак – они потратили безумные деньги, а некоторые игроки даже не попадают в состав! Забьют ли Хейлунд и Зиркзе 20 голов? Я так не думаю»