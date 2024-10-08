Каррагер о тен Хаге: «Ему трудно будет продержаться до следующей паузы. Я сочувствую Эрику, летом «МЮ» общался с другими тренерами, а его поставили в режим ожидания»

Джейми Каррагер раскритиковал владельцев «МЮ» за отношение к Эрику тен Хагу.

После семи сыгранных туров АПЛ «МЮ» идет на 14-м месте в турнирной таблице с 8 очками, забив лишь 5 мячей и одержав две победы.

«Наверное, ему будет трудно продержаться до следующего перерыва на матчи сборных. Может быть, он еще останется тренером. Послушайте, если результаты изменятся, конечно, он останется. Но в случае с «Манчестер Юнайтед » дело не только в результатах. Это также касается игры команды. Часто, даже когда они добиваются результата, в этом как будто есть доля удачи.

В прошлом сезоне Скотт Мактоминей забил так много голов на последних минутах. Знаете, рано или поздно, если игра не улучшится, они не смогут добиваться устойчивых результатов. Они могут выиграть здесь и там, таков футбол. Именно поэтому мы любим эту игру, потому что случаются неожиданные вещи. Но начало этого сезона не слишком отличается по игре, и мы видим те же проблемы, что и в прошлом сезоне.

Мне кажется, ему будет сложно. Мне жаль его, потому что его поставили в режим ожидания летом, когда владельцы вели переговоры с другими тренерами. Я сочувствую ему. Ни один тренер или работник не захочет, чтобы его начальники открыто разговаривали с другими людьми в мире футбола. Но ему будет сложно продержаться до конца сезона», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Sky Sports.