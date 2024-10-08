Ширер про «МЮ»: «Ничья с «Виллой» – приемлемо, но что тен Хаг говорит после игры... «Мы движемся в верном направлении». Они были 13-ми перед туром, а теперь 14-е»

У Алана Ширера комментарии Эрика тен Хага вызывают недоумение.

«Если смотреть на картину в целом, съездить к «Вилле » и не пропустить – это неплохо, приемлемо, хороший результат, учитывая их места в таблице.

Но что он говорит после игры... Мне кажется, он себе вообще этим не помогает, говоря: «Мы движемся в верном направлении».

Они были тринадцатыми перед началом тура, а теперь четырнадцатые. Как бы...» – сказал бывший форвард «Ньюкасла» и сборной Англии.