Ширер про «МЮ»: «Ничья с «Виллой» – приемлемо, но что тен Хаг говорит после игры... «Мы движемся в верном направлении». Они были 13-ми перед туром, а теперь 14-е»
У Алана Ширера комментарии Эрика тен Хага вызывают недоумение.
«Если смотреть на картину в целом, съездить к «Вилле» и не пропустить – это неплохо, приемлемо, хороший результат, учитывая их места в таблице.
Но что он говорит после игры... Мне кажется, он себе вообще этим не помогает, говоря: «Мы движемся в верном направлении».
Они были тринадцатыми перед началом тура, а теперь четырнадцатые. Как бы...» – сказал бывший форвард «Ньюкасла» и сборной Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Rest is Football
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