Юран о выборе сборной в 90-е: «С Украины звонили, но я отказался – было предложение от России. Позже дал большое интервью, но до кого-то на Украине объяснения не дошли»

Сергей Юран рассказал, почему выбрал сборную России, а не Украины в 90-е годы.

Форвард родился в Луганске и является воспитанником местной «Зари». В качестве футболиста он выступал за киевское «Динамо », «Спартак », «Бенфику», «Порту» и другие европейские клубы.

В 1992 году Юран принял решение выступать за сборную России, в составе которой провел 25 встреч и забил 5 голов.

«С Украины был звонок с предложением играть за сборную. Но тогда их команда год или два не могла участвовать в официальных играх, они не могли сразу после распада СССР получить статус футбольной сборной.

Я отказался, потому что было предложение от России, непосредственно сам мэр Москвы Юрий Лужков был заинтересован, и руководство федерации тоже.

Украина отреагировала так: «Ты должен играть за сборную, так не делается». Но я рассматривал чисто спортивную составляющую, потому что век спортсмена краток, и год-два терять я не хотел.

Я уже определился тогда, в Москве жил, квартира была. Так что я поблагодарил их, сказал, что у меня вот такой выбор. Решение или мнение человека всегда нужно уважать. Думал, что все будет с пониманием.

Потом вышла статья на Украине, в которой говорили, что Юран отказался играть за сборную, хотя его приглашали, это неправильно. Позже я дал большое интервью в российских и украинских СМИ. Был инициатором того, чтобы объяснить свое решение.

Многие отмечали, что я доступным языком все истолковал. Для кого-то эти объяснения на Украине не дошли, возможно, они и не хотели это воспринимать.

Некоторые, конечно, относились нормально, но большинство не хотело понимать, говорили: «Что ты несешь? Ты должен быть здесь», – сказал бывший игрок сборной России Сергей Юран .