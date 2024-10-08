«Спартак» ждет возвращения Игнатова в общую группу на этой неделе. Хавбек восстанавливается после мышечной травмы
«Спартак» ждет возвращения Михаила Игнатова в общую группу на этой неделе.
По данным Metaratings, 24-летний хавбек заканчивает восстановление после мышечного повреждения.
Игнатов не выходил на поле с 19 сентября. Тогда красно-белые обыграли «Крылья Советов» в матче Фонбет Кубка России со счетом 4:1.
Полузащитник выступает за основную команду «Спартака» с 2021 года. На его счету девять голов и 16 результативных передач за 123 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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