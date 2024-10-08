Сборной России первой покажут фильм про Федора Черенкова.

Премьера фильма «Федя: народный футболист» пройдет 28 октября. В широкий прокат фильм выйдет 31 октября.

«Предпремьерный показ фильма «Федя: народный футболист» для игроков и тренерского штаба сборной России состоится 9 октября», – сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Федор Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу – чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпиаде-1980 в Москве он завоевал бронзу в составе национальной команды.