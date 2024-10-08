Ассоциация футбола Замбии о матче с Россией: «Не смогли договориться на сентябрь и октябрь, не получилось по месту и времени. Мы могли бы сыграть в ноябре»
Ассоциация футбола Замбии заявила об отсутствии договоренностей с РФС о матче.
«Мы не смогли договориться с Россией о матче в сентябре и октябре. Не получилось по месту и времени игры. В эту паузу игра со сборной России невозможна – в этом окне у нас матчи квалификации к кубку Африки.
К сожалению, мы никак не сможем сыграть. Но хотели бы пообщаться насчет товарищеской игры с российской стороной в ноябре. Если РФС захочет, сборная Замбии сможет приехать в Москву. Мы бы могли сыграть с российской командой в следующем месяце», – сказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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