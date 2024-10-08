Сборная России проведет открытую тренировку для болельщиков 10 октября
Сборная России проведет открытую тренировку для болельщиков.
Она пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
В программе мероприятия запланированы мастер-классы, фото- и автограф-сессии, а также общение болельщиков с игроками национальной команды. В занятии примут участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.
Программа начнется в 17:30 по московскому времени, тренировка – в 18:00.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал сборной России
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости