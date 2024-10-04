Медина и Игнатов из «Спартака» пропустят матч РПЛ с «Ростовом». Они восстанавливаются после травм
Хесус Медина и Михаил Игнатов пропустят матч «Спартака» с «Ростовом».
По информации Metaratings.ru,, Медина, пропустивший матч с «Динамо» (3:2), продолжает восстановление после надрыва задней поверхности бедра. Игнатов не до конца восстановился после мышечного повреждения.
«Спартак» после 10 туров в Мир РПЛ занимает шестое место в таблице с 16 очками.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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