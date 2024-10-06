Левандовски забил 184 гола в топ-лигах после 30-летия. Лишь у Роналду и Ибрагимовича больше

Лишь двое забили в топ-лигах больше Роберта Левандовского после 30-летия.

После хет-трика в ворота «Алавеса» в 9-м туре Ла Лиги на счету форварда, выступающего за «Барселону», 184 гола в чемпионатах из топ-5 в возрасте старше 30 лет. До 2022 года поляк выступал в Бундеслиге за «Баварию».

Левандовски занимает третье место в пятерке лучших бомбардиров в этой возрастной категории. В список также входят Криштиану Роналду (207), Златан Ибрагимович (191), Антонио Ди Натале (162) и Лионель Месси (147).

Подробно со статистикой 36-летнего футболиста «Барселоны» можно ознакомиться здесь .

Левандовски забил 50-й и 51-й голы в ЛЧ после 30 лет. Больше только у Роналду – 68