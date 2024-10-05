Роналду – самый известный игрок в истории по версии GiveMeSport. Месси – 2-й, Бекхэм – 3-й, Пеле – 5-й, Роналдиньо – 7-й, Зидан – 9-й, Ибрагимович – 11-й

Криштиану Роналду обошел Лео Месси в рейтинге самых известных игроков в истории.

GiveMeSport опубликовал рейтинг самых знаменитых футболистов в истории.

В качестве критериев для его составления использовались охват аудитории и популярность футболиста в мире, уровень игры и влияние, которое он оказал на вид спорта во время и после окончания карьеры.

Возглавил список Криштиану Роналду , Лионель Месси занял второе место, на третьей строчке расположился Дэвид Бекхэм .

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

2. Лионель Месси («Интер Майами»);

3. Дэвид Бекхэм;

4. Диего Марадона ;

5. Пеле ;

6. Роналдо ;

7. Роналдиньо ;

8. Джордж Бест ;

9. Зинедин Зидан ;

10. Йохан Кройфф ;

11. Златан Ибрагимович .