Роналду – самый известный игрок в истории по версии GiveMeSport. Месси – 2-й, Бекхэм – 3-й, Пеле – 5-й, Роналдиньо – 7-й, Зидан – 9-й, Ибрагимович – 11-й
Криштиану Роналду обошел Лео Месси в рейтинге самых известных игроков в истории.
GiveMeSport опубликовал рейтинг самых знаменитых футболистов в истории.
В качестве критериев для его составления использовались охват аудитории и популярность футболиста в мире, уровень игры и влияние, которое он оказал на вид спорта во время и после окончания карьеры.
Возглавил список Криштиану Роналду, Лионель Месси занял второе место, на третьей строчке расположился Дэвид Бекхэм.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
2. Лионель Месси («Интер Майами»);
3. Дэвид Бекхэм;
4. Диего Марадона;
5. Пеле;
6. Роналдо;
7. Роналдиньо;
8. Джордж Бест;
9. Зинедин Зидан;
10. Йохан Кройфф;
11. Златан Ибрагимович.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: GiveMeSport
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