Корнеев о «Динамо»: «В тройке их не будет, это уже понятно. Очень большая проблема с защитниками, но в клубе ничего не делают»
После 11 туров команда под руководством Марцела Лички занимает 5-е место в таблице с 20 очками. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Локомотива» – составляет 7 очков.
«Динамо» в тройке не будет. Это уже понятно. Мы уже говорили, что у команды очень большая проблема с защитниками.
Выделяется только Майсторович. Мое мнение, что он может вырасти в игрока, которого клуб потом сможет продать миллионов за 10 евро. У него все есть для почти топового игрока. Он быстрый, цепкий, пас у него есть, читает ситуацию.
Но что сказать про других? Нет других защитников. Бальбуэна уже два года опаздывает. Я уже не говорю про Фернандеса, Маричаля, Дасу… Я не понимаю, как Даса вообще выступает в РПЛ. Но в клубе ничего не делают», – сказал бывший тренер сборной России.
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