Корнеев о «Динамо»: «В тройке их не будет, это уже понятно. Очень большая проблема с защитниками, но в клубе ничего не делают»

Игорь Корнеев не верит в перспективы «Динамо» в текущем сезоне Мир РПЛ.

После 11 туров команда под руководством Марцела Лички занимает 5-е место в таблице с 20 очками. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Локомотива» – составляет 7 очков.

«Динамо » в тройке не будет. Это уже понятно. Мы уже говорили, что у команды очень большая проблема с защитниками.

Выделяется только Майсторович . Мое мнение, что он может вырасти в игрока, которого клуб потом сможет продать миллионов за 10 евро. У него все есть для почти топового игрока. Он быстрый, цепкий, пас у него есть, читает ситуацию.

Но что сказать про других? Нет других защитников. Бальбуэна уже два года опаздывает. Я уже не говорю про Фернандеса , Маричаля , Дасу … Я не понимаю, как Даса вообще выступает в РПЛ. Но в клубе ничего не делают», – сказал бывший тренер сборной России.