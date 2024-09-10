Геннадий Орлов: «В «Динамо» нет коллектива, игра не поставлена. Тюкавин не встроен, Бальбуэна не хватает скорости, Макаров сам по себе»

Геннадий Орлов оценил стартовый отрезок «Динамо» в Мир РПЛ.

После семи туров команда располагается на 6-м месте турнирной таблицы с 13 очками.

– Все думали, что «Динамо» будет фаворитом, а не получилось. Потому что у них по-прежнему лучший игрок в обороне, но ему скорости не хватает, чтобы догнать всех быстрых нападающих, которые есть в .

– Кстати, Личка доверял место в центре обороны молодому Майсторовичу. Как он вам?

– Они вдвоем же играли. Я хочу сказать, что оборона у «Динамо» не дает оптимизма для стабильной игры «Динамо» в долгую. Тюкавин тоже не встроен в игру пока. Они доверяют место Карраскалю, но он ни одного мяча не забил. Пока паззл не сложился, в игре нет связок.

Все-таки футбол – это звенья. Левый защитник играет с левым полузащитником. Идет у них взаимопонимание и взаимоспасение, страховка. Потому что вот пришел Глушенков в « », и как они сразу нашли с общий язык. И как результат – Глушенков лидер сейчас по забитым. То есть вот эти связки, это футбольный интеллект, значит, у них где-то на одном уровне.

Но вот в «Динамо» все время играет Макаров, он сам по себе. Гладышев играет тоже как-то в отрыве, вот у них и нет связок. Вроде отдельно футболисты хорошие, а пока нет коллектива, игра не поставлена, – заявил комментатор Геннадий Орлов.