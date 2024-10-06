Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:2 с ЦСКА: «Личка наш главный тренер. В настоящий момент – работаем, смотрим в будущее. Игру оценю отрицательно, все заслуженно»
– Игру оценю отрицательно. Все заслуженно. В первом тайме могли пропустить гораздо больше. Во втором тайме не удалось дожать соперника.
– Как вы считаете, сказалась ли нехватка Майсторовича в защите, учитывая такие ошибки?
– На поле были квалифицированные футболисты, лучший состав на сегодняшний момент, но тем не менее мы видели в первом тайме какие были разрывы, какие были свободные зоны. Очевидно, что были ошибки.
– Насколько вы удовлетворены работой главного тренера? Какой кредит доверия?
– В настоящий момент – работаем. Личка наш главный тренер. В прошлом году он был признан лучшим тренером. Смотрим в будущее.
– Болельщики порой критикуют игру Бальбуэны, вы согласны с их мнением?
– Не буду сейчас говорить о конкретных футболистах и конкретных ошибках. Понятно, что после двух таких поражений – со «Спартаком» и ЦСКА, мы слышим критику. Мы и сами критически относимся к тому, что происходит.
– Был ли какой-то диалог с командой после сегодняшней игры?
– Тренер разговаривает с командой, – сказал генеральный директор «Динамо».
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