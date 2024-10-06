Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:2 с ЦСКА: «Личка наш главный тренер. В настоящий момент – работаем, смотрим в будущее. Игру оценю отрицательно, все заслуженно»

Павел Пивоваров оценил выступление «Динамо» в матче с ЦСКА (1:2).

– Игру оценю отрицательно. Все заслуженно. В первом тайме могли пропустить гораздо больше. Во втором тайме не удалось дожать соперника.

– Как вы считаете, сказалась ли нехватка Майсторовича в защите, учитывая такие ошибки?

– На поле были квалифицированные футболисты, лучший состав на сегодняшний момент, но тем не менее мы видели в первом тайме какие были разрывы, какие были свободные зоны. Очевидно, что были ошибки.

– Насколько вы удовлетворены работой главного тренера? Какой кредит доверия?

– В настоящий момент – работаем. Личка наш главный тренер. В прошлом году он был признан лучшим тренером. Смотрим в будущее.

– Болельщики порой критикуют игру Бальбуэны, вы согласны с их мнением?

– Не буду сейчас говорить о конкретных футболистах и конкретных ошибках. Понятно, что после двух таких поражений – со «Спартаком» и ЦСКА , мы слышим критику. Мы и сами критически относимся к тому, что происходит.

– Был ли какой-то диалог с командой после сегодняшней игры?

– Тренер разговаривает с командой, – сказал генеральный директор «Динамо ».