Личка о «Динамо»: «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» сильнее нас прямо сейчас, «Спартак» с ЦСКА находятся близко. Нужно уважать этих соперников»

Марцел Личка оценил турнирной положение «Динамо» после 10-го тура.

Бело-голубые в гостях обыграли «Динамо» Махачкала со счетом 1:0. Москвичи с 20 очками располагаются на четвертой строчке в таблице чемпионата России.

– С какими сложностями столкнулось московское «Динамо» во втором тайме?

– Как я и предполагал перед матчем, игра иногда сбивалась на длинные мячи вперед и борьбу. Для этого соперник даже выпустил высокого нападающего. И если быть честным, они упростили свою игру, чтобы оказывать на нас давление и внести хаос перед штрафной площадью.

Мне было тяжело, потому что я не знал, сможет ли доиграть матч Милан Майсторович , который испытывал некоторые проблемы. Держались до конца, и последние минуты провели с пятью защитниками – Маричаль ушел в центр обороны, а Даса и Скопинцев были на флангах. Это было направлено на то, чтобы Маричаль помогал Бальбуэна и Майсторовичу бороться за верховые мячи.

– Довольны тем, что не так далеко отпустили трио команд, которые находятся вверху турнирной таблицы?

– Думаю, уже понятно, что нам не хватило очков в домашнем матче с «Краснодаром », где мы играли хорошо. Но при этом у нас 20 очков после десяти туров. Думаю, что это неплохой результат. Прямо сейчас «Локомотив », «Зенит» и «Краснодар» сильнее нас, еще и «Спартак» с ЦСКА довольно близко находятся к нам. Нужно уважать этих соперников. Мы постараемся работать от игры к игре. Впереди у нас дерби со «Спартаком», а затем братское дерби с ЦСКА, будем биться.

– Почему Карраскаль провел весь матч в запасе? Можно ли сказать, что это была подготовка к игре со «Спартаком»?

– Да, у него нет никаких проблем. По этой же причине на игру не вышли в стартовом составе Даса и Скопинцев. В кубковой игре также будет играть Маухуб, который остался дома из‑за дисквалификации. Будем пытаться в плане тактики преподнести сюрприз «Спартаку», – сказал главный тренер «Динамо».