Мостовой о сборе сборной России без соперников: «Глупость, конечно. Спокойно бы остались все в своих командах, получили по 2-3 выходных. Было бы лучше и проще»
Александр Мостовой поделился мнением об октябрьском сборе сборной России.
РФС еще не нашел соперника для команды Валерия Карпина.
«Глупость, конечно. Сбор, значит, должен состояться, а соперника нет. Раз нет спарринг-партнера, можно было сказать: «Ребята, все остаются в своих клубах. Отдыхайте и готовьтесь». По логике именно так должно быть.
Активности для болельщиков? Повторюсь, не вижу смысла. Спокойно бы остались все в своих командах, получили по два-три дня выходных. Так было бы намного лучше и проще», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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