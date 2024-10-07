  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Форвард «Энерги» Проничев: «Считаю себя русским, даже немецкого паспорта нет. Езжу на российских номерах – негатива почти не встречал, бывает и позитивная реакция»
24

Форвард «Энерги» Проничев: «Считаю себя русским, даже немецкого паспорта нет. Езжу на российских номерах – негатива почти не встречал, бывает и позитивная реакция»

Максимилиан Проничев высказался об отношении к русским в Германии.

26-летний форвард, родившийся в Берлине, выступает за «Энерги» в третьем по статусу дивизионе немецкого футбола. В сезонах-2014/15 и 2016/17 он играл за молодежную команду «Зенита» и за «Зенит-2».

«Я себя считаю русским. У меня ведь даже нет немецкого паспорта – только постоянный вид на жительство.

По-моему, скоро можно будет иметь двойное гражданство, но до сих пор было нельзя: чтобы получить немецкий паспорт, надо отказываться от русского. Я не хотел. С видом на жительство спокойно по Европе передвигаешься, только в Америку виза нужна.

Езжу в Германии на российских номерах. Негатива почти не встречал: кто-то, конечно, может что-то сказать или не так посмотреть, но бывает и позитивная реакция», – сказал нападающий «Энерги» Максимилиан Проничев в интервью Спортс’‘.

Экс-игрок «Зенита» Проничев о Мбаппе: «Играли в юношеской ЛЧ с «Монако» – вообще его не запомнил. Сане очень сильно смотрелся»

Как русский футболист покоряет Германию, пробиваясь через третью лигу

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoЭнерги
logoпремьер-лига Россия
logoбундеслига Германия
logoД3 Германия
logoМаксимилиан Проничев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Энерги» Проничев о языках: «В русском – удивлялся, что столько матов помещается в одно предложение. Немецкий устроен так, что не позволяет толком материться»
14сегодня, 11:13
Экс-форвард «Зенита» Проничев: «Скопинцев пробросил Рондону 3 раза между ног на тренировке – Саломон взял его за грудки и поднял. Хорошо, что Аршавин, Тимощук и Кержаков вовремя прибежали»
9сегодня, 10:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гвардиола, Моуринью, Фергюсон, Лобановский, Кройфф и Рангник – в списке самых влиятельных тренеров от FourFourTwo
1427 минут назад
АПЛ о процессе по сделкам с ассоциированными сторонами: «Суд признал необходимость правил и отклонил большую часть претензий «Манчестер Сити»
730 минут назад
Дешам об игре Мбаппе за «Реал» после невызова в сборную: «Интересы клубов и сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Для меня самое важное – это интересы игрока»
1244 минуты назад
Иньеста подтвердил, что завершает карьеру
6259 минут назад
Тен Хаг считает, что «МЮ» его не уволит. В разговоре с боссами ничто на скорую отставку не указывало
40сегодня, 15:15
Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией в ноябре. У команды уже запланированы матчи в следующую международную паузу
76сегодня, 15:00
«Арсенал», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ недовольны решением суда в пользу «Сити» по сделкам с ассоциированными сторонами. Процентные ставки по кредитам акционеров могут повлиять на правила PSR
16сегодня, 14:49
Йохан Нескенс умер в 73 года. Экс-игроку Нидерландов, «Аякса» и «Барсы» стало плохо во время мероприятия в Алжире, где он представлял футбольную федерацию
57сегодня, 14:29
Барези станет первым членом Зала славы «Милана». У защитника более 700 матчей за клуб
19сегодня, 14:18
Генсек РФС о данных ВЦИОМ: «Не ощущаю падения интереса к футболу. Мы наблюдаем рост телесмотрения и посещаемости, но число равнодушных увеличивается – несостыковка»
20сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» и Куанса подписали новый долгосрочный контракт
26 минут назад
Луганская «Заря» планирует с 2025-го выступать во Второй лиге Б: «В РФС положительно смотрят на это. Мы готовы сначала играть в Ростове, чтобы не было вопросов. В Луганске есть вся инфраструктура»
418 минут назад
Александр Мостовой: «Если бы Абаскаля не убрали, мы бы так и не услышали о Слишковиче. Хоть одно хорошее дело сделал!»
721 минуту назад
«Как капитан, Мбаппе должен быть примером, но это не так. А настоящий капитан, Гризманн, ушел». Пресс-секретарь главной фан-группы сборной Франции о лидерах
647 минут назад
«Желтыми в АПЛ разбрасываются, как конфетти. Судьи слишком быстро показывают их и делают это непоследовательно, в других лигах такого меньше». Экс-арбитр Хэкетт о карточках
2сегодня, 15:00
Гарначо не сыграет за Аргентину из-за проблем с коленом. Вингер «МЮ» пропустит матчи с Венесуэлой и Боливией в отборе ЧМ-2026
4сегодня, 14:57
Мостовой о сборах России: «Ищут соперника, может, еще сыграем, в выжидательной позиции находимся. Для нас в любом случае полезно – не бездельничаем, а занимаемся, приедем в клубы в тонусе»
9сегодня, 14:32
Слишкович об «Оренбурге»: «Рад возможности работать в серьезном клубе, у которого есть амбиции. Клуб сделал конкретное предложение, показал сильное желание»
3сегодня, 14:21
Губерниев о матчах сборной России: «Выбирать соперников не приходится, мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия»
8сегодня, 14:12
Головин о новом формате ЛЧ: «Пока очень странно, сложно сказать, хорошо или плохо. Этот турнир – мечта любого футболиста, каждый хочет там играть»
5сегодня, 14:00