Форвард «Энерги» Проничев: «Считаю себя русским, даже немецкого паспорта нет. Езжу на российских номерах – негатива почти не встречал, бывает и позитивная реакция»

Максимилиан Проничев высказался об отношении к русским в Германии.

26-летний форвард, родившийся в Берлине, выступает за «Энерги » в третьем по статусу дивизионе немецкого футбола. В сезонах-2014/15 и 2016/17 он играл за молодежную команду «Зенита » и за «Зенит-2».

«Я себя считаю русским. У меня ведь даже нет немецкого паспорта – только постоянный вид на жительство.

По-моему, скоро можно будет иметь двойное гражданство, но до сих пор было нельзя: чтобы получить немецкий паспорт, надо отказываться от русского. Я не хотел. С видом на жительство спокойно по Европе передвигаешься, только в Америку виза нужна.

Езжу в Германии на российских номерах. Негатива почти не встречал: кто-то, конечно, может что-то сказать или не так посмотреть, но бывает и позитивная реакция», – сказал нападающий «Энерги» Максимилиан Проничев в интервью Спортс’‘.

Экс-игрок «Зенита» Проничев о Мбаппе: «Играли в юношеской ЛЧ с «Монако» – вообще его не запомнил. Сане очень сильно смотрелся»

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