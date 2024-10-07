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  • Экс-игрок «Зенита» Проничев о Мбаппе: «Играли в юношеской ЛЧ с «Монако» – вообще его не запомнил. Сане очень сильно смотрелся»
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Экс-игрок «Зенита» Проничев о Мбаппе: «Играли в юношеской ЛЧ с «Монако» – вообще его не запомнил. Сане очень сильно смотрелся»

Экс-игрок «Зенита» Максимилиан Проничев рассказал об игре против Килиана Мбаппе.

26-летний форвард играл за молодежную команду клуба из Санкт-Петербурга и за «Зенит-2» в ФНЛ в сезонах-2014/15 и 2016/17.

Сейчас он выступает за «Энерги» в третьем по статусу дивизионе немецкого футбола.

«Я 1997 года рождения, но в детстве в «Герте» играл за 1996-й. Помню, на одном из турниров встречались с «Шальке», там Лерой Сане очень сильно смотрелся.

А за «Зенит» мы играли в юношеской ЛЧ против «Монако» с Мбаппе. Честно, не запомнил его вообще.

Случайно узнал позже: открыл составы и увидел, что, оказывается, Мбаппе играл против нас», – сказал бывший нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев в интервью Спортс’‘.

Форвард «Энерги» Проничев о языках: «В русском – удивлялся, что столько матов помещается в одно предложение. Немецкий устроен так, что не позволяет толком материться»

Как русский футболист покоряет Германию, пробиваясь через третью лигу

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoБавария
logoШальке
logoЭнерги
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoРеал Мадрид
logoСпортс
logoД3 Германия
logoЮношеская лига УЕФА
logoЛерой Сане
logoМаксимилиан Проничев
logoКилиан Мбаппе
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