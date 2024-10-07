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  • Экс-форвард «Зенита» Проничев: «Скопинцев пробросил Рондону 3 раза между ног на тренировке – Саломон взял его за грудки и поднял. Хорошо, что Аршавин, Тимощук и Кержаков вовремя прибежали»
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Экс-форвард «Зенита» Проничев: «Скопинцев пробросил Рондону 3 раза между ног на тренировке – Саломон взял его за грудки и поднял. Хорошо, что Аршавин, Тимощук и Кержаков вовремя прибежали»

Максимилиан Проничев рассказал об инциденте на тренировке «Зенита».

Форвард играл за «Зенит-2» в ФНЛ и за молодежную команду клуба из Санкт-Петербурга в сезонах-2014/15 и 2016/17. Сейчас он выступает за «Энерги» в третьем по статусу дивизионе немецкого футбола.

«Моим лучшим другом в «Зените» сразу стал Дима Скопинцев. Однажды мы поехали на сборы, тренировались с основой у Виллаш-Боаша. И Скопа во время одного из упражнений пробросил Рондону три раза между ног.

На третий раз Рондон подошел к Скопе, взял его за грудки и поднял. Смотрю на все это: Скопа такой маленький, а Рондон такой большой…

Хорошо, вовремя прибежали Аршавин, Тимощук и Кержаков – отодвинули Рондона. Скопа сначала красненький был, а когда все кончилось, смеялся.

Вскоре попытался прокинуть между Аршавину. Не получилось, но все равно его обвел. Скопа говорит: «Шава, извини». Аршавин посмеялся и сказал: «Да ничего страшного, я спокоен», – сказал бывший нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев в интервью Спортс’‘.

Как русский футболист покоряет Германию, пробиваясь через третью лигу

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoЭнерги
logoАнатолий Тимощук
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
происшествия
logoСпортс
logoД3 Германия
logoХосе Саломон Рондон
logoАндре Виллаш-Боаш
logoМаксимилиан Проничев
logoДмитрий Скопинцев
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