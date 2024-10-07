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Форвард «Энерги» Проничев о языках: «В русском – удивлялся, что столько матов помещается в одно предложение. Немецкий устроен так, что не позволяет толком материться»

Максимилиан Проничев рассказал о разнице между русским и немецким языком.

26-летний форвард является воспитанником «Герты», а сейчас играет в «Энерги» из Третьей Бундеслиги. Проничев выступал за «Зенит-2» в ФНЛ и за молодежную команду клуба из Санкт-Петербурга в сезонах-2014/15 и 2016/17.

«Дома всегда говорил по-русски, в школе и на улице – по-немецки. Это для меня тоже обычная штука: и русский, и немецкий одинаково родные – никаких проблем переключиться с одного на другой.

Кстати, интересный факт. Немецкий язык так устроен, что не позволяет толком материться. На русском можно матом говорить каждое второе слово: все равно будет складно, и тебя будут понимать. А в немецком так не получится – по-другому грамматика работает.

Как-то приехал в юношескую сборную России. Тренер был очень недоволен нашей игрой – и как давай в перерыве материться. Я никогда такого не слышал! Удивлялся, что столько матерных слов помещалось в одно предложение», – сказал нападающий «Энерги» Максимилиан Проничев в интервью Спортс’‘.

Как русский футболист покоряет Германию, пробиваясь через третью лигу

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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