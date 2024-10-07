Как русский футболист покоряет Германию, пробиваясь через третью лигу

А начинал в «Зените».

Максимилиан Проничев – единственный русский в профессиональном футболе Германии. Он воспитанник «Герты», а сейчас играет в «Энерги» из Третьей Бундеслиги.

Глеб Чернявский встретился с Проничевым в Берлине и записал его историю: как провести детство в Германии, поиграть в ФНЛ за «Зенит-2» у Радимова, вернуться назад с мечтами о Бундеслиге, несколько лет рубиться в региональных лигах и только в 26 закрепиться среди профи.

Слово – Максимилиану.

Как с детства жить на две страны и говорить на двух языках?

Я родился и вырос в Берлине. Но с детства постоянно летаю в Москву – к бабушкам, дедушкам и другим родственникам.

Маршрут «Берлин – Москва – Берлин» всегда казался чем-то обычным и неизменным. Да, в Германии вся наша жизнь, но Россия – второй дом, который мы навещаем. В Москву в детстве всегда нравилось прилетать: это и каникулы, и смена обстановки, и поездки на дачу.

Дома всегда говорил по-русски, в школе и на улице – по-немецки. Это для меня тоже обычная штука: и русский, и немецкий одинаково родные – никаких проблем переключиться с одного на другой.

Кстати, интересный факт. Немецкий язык так устроен, что не позволяет толком материться. На русском можно матом говорить каждое второе слово: все равно будет складно, и тебя будут понимать. А в немецком так не получится – по-другому грамматика работает.

Как-то приехал в юношескую сборную России. Тренер был очень недоволен нашей игрой – и как давай в перерыве материться. Я никогда такого не слышал! Удивлялся, что столько матерных слов помещалось в одно предложение.

Я себя считаю русским. У меня ведь даже нет немецкого паспорта – только постоянный вид на жительство. По-моему, скоро можно будет иметь двойное гражданство, но до сих пор было нельзя: чтобы получить немецкий паспорт, надо отказываться от русского. Я не хотел. С видом на жительство спокойно по Европе передвигаешься, только в Америку виза нужна.

Езжу в Германии на российских номерах. Негатива почти не встречал: кто-то, конечно, может что-то сказать или не так посмотреть, но бывает и позитивная реакция.

Мбаппе был силен в детстве? Как молодой Скопинцев обыгрывал Аршавина между? Что такое тренировки Радимова?

Когда твой папа профессиональный футболист, сложно не увлечься игрой. Дома всегда мяч, всегда включена трансляция – все вертелось вокруг футбола.

У нас с папой похожие амплуа: он был атакующим полузащитником, поэтому до сих пор дает мне советы, разбирает и обсуждает мою игру. Иногда соглашаюсь, иногда спорю – эти разговоры часто эмоциональные. Но ничего плохого не вижу – критика всегда полезна.

Я 1997 года рождения, но в детстве в «Герте» играл за 1996-й. Помню, на одном из турниров встречались с «Шальке», там Лерой Сане очень сильно смотрелся. А за «Зенит» мы играли в юношеской ЛЧ против «Монако» с Мбаппе. Честно, не запомнил его вообще. Случайно узнал позже: открыл составы и увидел, что, оказывается, Мбаппе играл против нас.

Из-за паспорта не получилось попасть в юношескую сборную Германии – меня туда даже отобрали на пару матчей, но по документам поставить не могли. Тогда появился вариант попробовать со сборной России. Я еще был в «Герте» – оттуда вызвали на матч против Португалии. После него меня приглашали и дальше – всегда с радостью приезжал в сборную России и старался себя проявить. Прямо кайф играть за страну.

Так «Зенит» и заинтересовался мной. На игры юношеской сборной постоянно приезжали скауты топ-клубов РПЛ – как-то после одного из матчей позвонили и предложили попробовать в «Зените». Это был 2014 год, мне 17, контракт с «Гертой» как раз заканчивался. Были предложения из Германии и Англии, но из «Зенита» больше всего конкретики. Поэтому и решили ехать в Санкт-Петербург.

Моим лучшим другом в «Зените» сразу стал Дима Скопинцев. Однажды мы поехали на сборы, тренировались с основой у Виллаш-Боаша. И Скопа во время одного из упражнений пробросил Рондону три раза между ног. На третий раз Рондон подошел к Скопе, взял его за грудки и поднял. Смотрю на все это: Скопа такой маленький, а Рондон такой большой…

Хорошо, вовремя прибежали Аршавин, Тимощук и Кержаков – отодвинули Рондона. Скопа сначала красненький был, а когда все кончилось, смеялся. Вскоре попытался прокинуть между Аршавину. Не получилось, но все равно его обвел. Скопа говорит: «Шава, извини». Аршавин посмеялся и сказал: «Да ничего страшного, я спокоен».

Скопа тогда вообще чуть крейзи был: вроде можно отдать простой пас, но он сначала попробует обыграть между, только потом отдаст. Просто потому, что так веселее. Через год я уехал в аренду в «Шальке», а Скопа – в «РБ Лейпциг». Больше мы вместе не играли, но на связи до сих пор: когда приезжал в Москву два года назад, мы виделись.

В молодежке «Шальке» провел хорошее время. Забил 15 голов в 20 матчах, но за меня надо было платить очень большие отступные, поэтому после аренды вернулся в Санкт-Петербург и попал в «Зенит-2». Так началась моя карьера на взрослом уровне – в ФНЛ.

В «Зените-2» тренером был Владислав Радимов. Как специалист он сильный, тренировки интересные, обдуманные, много с мячом. Эмоциональный – может и кричать, и хвалить. И честно после игры скажет, как было – супер или говно.

Для меня хорошо, когда тренер говорит как есть, даже если чуть перебарщивает. Зато ты в курсе, что он думает. Радимов умеет заводить и мотивировать. Знает, как пощекотать тебя, что ли. За таких тренеров игроки выходят биться. Уверен, он не всем подходит: тихим, спокойным, скромным с ним бывает нелегко. Но я уверен в себе и знаю свои качества, поэтому мне он подходил.

Зачем уезжать из ФНЛ в четвертую лигу Германии?

Я провел за «Зенит-2» почти 30 матчей в ФНЛ, забил 3 гола, набрался большого опыта – впервые ведь оказался в мужском футболе. Повезло потренироваться с Халком, Гараем, Витцелем, Аршавиным – со всеми звездами. Шава тогда заканчивал, но все равно был одним из лучших. Его мини-движения вообще топ, он просто непредсказуем на поле. А еще помню, как с Рондоном играл в PlayStation на сборах. Он проиграл и бросил джойстик в стену.

Думал, что через «Зенит» и буду развиваться в футболе, но шансов попасть в первую команду на тот момент не было. Либо играть за «Зенит-2», либо уходить в аренду. Платили, кстати, хорошо, по деньгам очень даже устраивало.

Но мне хотелось расти. В «Герте» предложили вторую команду, но с шансами попасть в первую – в зависимости от успехов. Конечно, меня очень привлекло такое предложение. Во-первых, я воспитанник «Герты». Во-вторых, во второй команде работал знакомый мне тренер. Я знал, что при нем проявлю себя. Тем более после взрослого футбола в ФНЛ.

В деньгах потерял больше чем в три раза, но вернулся в «Герту» как домой. Меня все знают, я всех знаю – оставалось только выйти и показать себя. Я провел отличный год в Региональной лиге (четвертая по значимости в Германии – Спортс») за «Герту-2» – в 19 матчах забил 15 голов.

И даже подписал контракт с первой командой, но не подходил главному тренеру. Причем причины нефутбольные: ему не нравилось, что про меня постоянно в медиа пишут, про отъезд в Россию, про возвращение. Короче, не нравился шум вокруг. И он упрямый человек: если ему что-то не нравится, то все.

В «Герте-2» еще был случай, когда я забил два гола, один из них с пенальти. Оказалось, тренер не разрешил мне бить, но я не услышал и пробил. Тренер очень зол, а замен не осталось. Тогда он просто убрал меня с поля – и мы вдесятером играли минут 15. Потом уточнил: «Ты точно не слышал? Ладно, выходи обратно». И закончили матч в полном составе.

Из «Герты-2» меня отдали в аренду сначала во Вторую Бундеслигу, а после зимы – в Третью. Оба раза ошибся, не попадал в команду, не шло. Бывает так, когда не встраиваешься. Я вернулся обратно в «Герту» и играл за вторую команду.

Оттуда поехал в «Эссен» – они играли в Региональной лиге и боролись за Третью Бундеслигу. Я сыграл 4 матча, забил два гола и сделал передачу, а дальше начался коронавирус. И все остановилось.

Как добраться до Второй Бундеслиги Австрии, а потом снова откатиться в Регионалку?

Когда возобновилось, «Эссен» поменял тренера, а у меня с ним не заладилось. Все из-за одного момента: мы вышли три в одного защитника, я взял на себя и не забил. И назад не побежал. После этого тренер на мне крест поставил и полгода не выпускал. Потом все-таки дал шанс и даже сказал: «Делай, что хочешь, главное – приноси пользу». И я играл весь второй круг – забил три и отдал два.

После этого показалось, что нужен новый вызов. И перешел в «Энерги» из Коттбуса – там провел полный сезон в Региональной лиге, набрал 27 результативных действий (15+12). Было очень классно: отличные условия, высокий уровень, много зрителей – 8-9 тысяч на домашних матчах. И это четвертая лига!

Платят там, кстати, прилично. Мне никогда не приходилось работать на второй работе, всегда зарабатывал футболом – и хватало. Вообще игроки топ-клубов в Региональной лиге получают достаточно, чтобы спокойно жить в Берлине и других крупных городах.

После удачного сезона в «Энерги» меня пригласили во Вторую Бундеслигу Австрии – в клуб «Хорн». Звучит круто и статусно, но на деле уровень «Энерги». Что-то между топами Региональной лиги и вылетающими из Третьей Бундеслиги. При этом, если себя проявить, то выше шансы, что тебя заметят и купят в хороший клуб. Например, в Первую Бундеслигу Австрии.

Мы хорошо начали, выиграли первый круг, но дальше нам дали понять, что команда по финансам и инфраструктуре не тянет высшую лигу и туда подниматься точно не будем. После этого ставили много молодых, а лидеры захотели уйти. И зрителей совсем мало – даже с «Энерги» не сравнить.

Оттуда снова поехал в Регионалку – в «Эрфурт». Тоже много болельщиков на трибунах, хорошо начали, шли после 6-го тура на первом месте. А дальше тренер начал все резко менять – и все пошло куда-то не туда. Зимой со мной попрощались: сказали, что дорого стою, за выход не боремся, в их планы не вписываюсь.

Как Проничев в итоге вырвался в профессиональный футбол?

В январе 2024-го я вернулся в «Энерги» – и провел один из самых ярких отрезков в карьере.

Правда, начиналось ужасно. В первом моем матче мы упустили победу на 90-й минуте, а во втором проиграли. Нам устроили такой разнос, что дальше выдали серию из 7 побед подряд.

За два тура до конца мы шли первыми и играли с аутсайдером – в случае победы могли выйти досрочно. Матч складывался жутко: проигрывали 0:3 на 70-й минуте, но спасли ничью. Если бы победили, то вышли бы сразу. Собралось 20 тысяч зрителей, все очень расстроились.

Нужен был еще один матч – на выезде со второй командой «Герты». Если бы проиграли, то могли не выйти.

Фанаты, адреналин, волнение – незабываемые ощущения. На 15-й минуте я пробил головой и попал в перекладину, а наш игрок добил. На 25-й я забил с прострела. Стало спокойно.

Мы были уверены, что три мяча не пропустим, а ничьи нам хватает для выхода. Так и закончили – 2:0.

После игры фанаты побежали на поле, мы отмечали все вместе. Переоделись, помылись, поехали в Коттбус – весь город нас ждал в центре. Атмосфера просто топ.

Какие цели дальше?

Сейчас мы начали новый сезон в Третьей Бундеслиге – мне бы хотелось и дальше прогрессировать. Играть там, где хороший футбол. Играть там, где приходит много болельщиков. Играть там, где хорошо платят. Чем выше, тем лучше.

Кстати, у меня год-два назад были предложения из России, но решил, что не буду срываться и попробую куда-то пробиться здесь. Но если будет хорошее предложение из российской команды, готов рассмотреть. Почему бы и нет.

Но сейчас все мысли об «Энерги». Есть все условия – хорошие партнеры, хорошие стадионы, хорошие команды, в Кубке Германии сыграли с «Вердером», в последних четырех матчах забил три гола. В главную Бундеслигу попасть отсюда, конечно, непросто, а вот во Вторую – вполне реально.

Фото: Gettyimages /Christopher Lee, Matthias Kern, Bongarts, Oleg Nikishin; East News /SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP; Alexander Kulebyakin, imago sportfotodienst, IMAGO/Steffen Beyer/Global Look Press ; x.com/Nur_Energie ; личный архив