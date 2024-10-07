Николсон о критике: «Играю в лучшем клубе России – «Спартаке». Заслужил быть здесь, иначе бы меня не позвали»
Ранее ямайский нападающий отметился дублем против «Ростова» (3:0) в матче Мир РПЛ. В этом сезоне Николсон забил 3 гола за 6 матчей во всех турнирах.
– Несколько дней назад легенда «Зенита» Владислав Радимов жестко раскритиковал вас: «Где его откопали-то? Человек еле ходит, нескладный какой-то, инородное тело. Барко, Угальде и Николсон – подумайте, кто лишний». Что могли бы ему ответить?
– Честно, я даже не знаю, как это комментировать. Отвечать на это – не в моем стиле. Во-первых, я не обижаюсь на слова людей, так как я сам по себе веселый человек и меня не задевают высказывания такого рода.
Во-вторых, я играю в лучшем клубе России – «Спартаке». Очевидно, что я заслужил здесь играть, иначе меня бы сюда просто так не позвали, – сказал форвард «Спартака» Шамар Николсон.
Зарема о «Спартаке»: «Амарал не смог сплавить Мартинса и Николсона, а теперь выезжает на них. Малышев снова может нечленораздельно вещать после побед»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий