Николсон о критике: «Играю в лучшем клубе России – «Спартаке». Заслужил быть здесь, иначе бы меня не позвали»

Шамар Николсон из «Спартака» ответил на критику от Владислава Радимова.

Ранее ямайский нападающий отметился дублем против «Ростова» (3:0) в матче Мир РПЛ. В этом сезоне Николсон забил 3 гола за 6 матчей во всех турнирах.

– Несколько дней назад легенда «Зенита» Владислав Радимов жестко раскритиковал вас: «Где его откопали-то? Человек еле ходит, нескладный какой-то, инородное тело. Барко, Угальде и Николсон – подумайте, кто лишний». Что могли бы ему ответить?

– Честно, я даже не знаю, как это комментировать. Отвечать на это – не в моем стиле. Во-первых, я не обижаюсь на слова людей, так как я сам по себе веселый человек и меня не задевают высказывания такого рода.

Во-вторых, я играю в лучшем клубе России – «Спартаке ». Очевидно, что я заслужил здесь играть, иначе меня бы сюда просто так не позвали, – сказал форвард «Спартака» Шамар Николсон .

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