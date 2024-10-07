Форвард ЦСКА Мусаев: «На будильнике стоит гимн ЛЧ – окружай себя тем, что вдохновляет. Хотел бы поучаствовать в турнире»

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о Лиге чемпионов.

23-летний игрок забил пять мячей в 11 матчах Мир российской Премьер-лиги в этом сезоне.

– У меня на будильнике стоит гимн Лиги чемпионов , поэтому, конечно, хотелось бы принять участие в турнире.

– Почему именно гимн Лиги чемпионов?

– Окружай себя тем, что тебя вдохновляет. Думаю, что в этом сезоне будут смотреть на то, как зайдет новый формат, а потом, возможно, вернут старый.

Посмотрим в конце сезона, зашел или нет. Для меня пока прикольно, любой матч смотрю, – сказал форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев .

Мусаев из ЦСКА о Пьяниче: «Когда он с мячом, то вообще на него не смотрит. Только на поле поглядывает и любую передачу отдает»