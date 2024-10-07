Форвард ЦСКА Мусаев: «На будильнике стоит гимн ЛЧ – окружай себя тем, что вдохновляет. Хотел бы поучаствовать в турнире»
Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о Лиге чемпионов.
23-летний игрок забил пять мячей в 11 матчах Мир российской Премьер-лиги в этом сезоне.
– У меня на будильнике стоит гимн Лиги чемпионов, поэтому, конечно, хотелось бы принять участие в турнире.
– Почему именно гимн Лиги чемпионов?
– Окружай себя тем, что тебя вдохновляет. Думаю, что в этом сезоне будут смотреть на то, как зайдет новый формат, а потом, возможно, вернут старый.
Посмотрим в конце сезона, зашел или нет. Для меня пока прикольно, любой матч смотрю, – сказал форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев.
Мусаев из ЦСКА о Пьяниче: «Когда он с мячом, то вообще на него не смотрит. Только на поле поглядывает и любую передачу отдает»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости