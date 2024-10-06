Магуайр выступил в защиту тен Хага: «Нужно смотреть на себя. Легко обвинять других»
Харри Магуайр заступился за Эрика тен Хага.
«Футболисту легко смотреть вокруг и обвинять других людей: своего партнера по команде или персонал, или тактику. Нужно посмотреть на себя. Мы выходим на поле. Нужно взять ответственность на себя.
Результаты не те. Я чувствую, что у нас должно быть больше очков в таблице. Но их нет, поэтому нам нужно что-то с этим делать, начиная с воскресенья», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости