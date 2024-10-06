Магуайр выступил в защиту тен Хага: «Нужно смотреть на себя. Легко обвинять других»

Харри Магуайр заступился за Эрика тен Хага.

«Футболисту легко смотреть вокруг и обвинять других людей: своего партнера по команде или персонал, или тактику. Нужно посмотреть на себя. Мы выходим на поле. Нужно взять ответственность на себя.

Результаты не те. Я чувствую, что у нас должно быть больше очков в таблице. Но их нет, поэтому нам нужно что-то с этим делать, начиная с воскресенья», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед ».