Эванс о слухах про отставку тен Хага: «Это влияет на нас, думаем об этом. Важно, чтобы каждый доступный игрок был готов к работе»

Джонни Эванс признал, что слухи об уходе Эрика тен Хага беспокоят игроков «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой » (0:0) в 7-м туре АПЛ . Ранее появлялась информация, что тен Хаг может быть уволен с поста главного тренера манкунианцев в случае поражения.

«Было важно продемонстрировать командный дух. Каждый старался изо всех сил. Приятно это видеть. Никогда не бывает так, чтобы все игроки были доступны на протяжении всего сезона. Важно, чтобы каждый был готов к работе, когда он будет доступен».

О давлении на Эрика тен Хага

«Это действительно влияет на игроков. Мы тоже думаем об этом. Думаю, чем больше опыта я получаю в своей карьере, тем больше убеждаюсь, что делаю все возможное, чтобы быть готовым и отдавать команде все, что в моих силах», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед » в интервью BBC Match of the Day.