  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эванс о слухах про отставку тен Хага: «Это влияет на нас, думаем об этом. Важно, чтобы каждый доступный игрок был готов к работе»
11

Эванс о слухах про отставку тен Хага: «Это влияет на нас, думаем об этом. Важно, чтобы каждый доступный игрок был готов к работе»

Джонни Эванс признал, что слухи об уходе Эрика тен Хага беспокоят игроков «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0) в 7-м туре АПЛ. Ранее появлялась информация, что тен Хаг может быть уволен с поста главного тренера манкунианцев в случае поражения.

«Было важно продемонстрировать командный дух. Каждый старался изо всех сил. Приятно это видеть. Никогда не бывает так, чтобы все игроки были доступны на протяжении всего сезона. Важно, чтобы каждый был готов к работе, когда он будет доступен».

О давлении на Эрика тен Хага

«Это действительно влияет на игроков. Мы тоже думаем об этом. Думаю, чем больше опыта я получаю в своей карьере, тем больше убеждаюсь, что делаю все возможное, чтобы быть готовым и отдавать команде все, что в моих силах», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью BBC Match of the Day.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoДжонни Эванс
logoЭрик тен Хаг
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эрик тен Хаг: «МЮ» создал очень много моментов за 7 туров, но голов не хватает, нужно прибавлять. С руководством общаемся каждую неделю, мы все в одной лодке и знаем, что процесс длительный»
52сегодня, 17:15
«МЮ» не забивает в 3 подряд матчах АПЛ. У команды тен Хага 5 голов в 7 турах – меньше лишь у «Саутгемптона»
29сегодня, 16:12
«МЮ» не выигрывает 5 матчей подряд – 4 ничьих и поражение. Последняя победа была 17 сентября в Кубке лиги
29сегодня, 15:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Фиорентина» – «Милан». 1:1 – Пулишич сравнял, Де Хеа отразил 2 пенальти, Меньян – еще один! Онлайн-трансляция
1318 минут назадLive
Зарплата Головина по новому контракту с «Монако» – 3,6 млн евро плюс бонусы («Чемпионат»)
210 минут назад
Де Хеа отразил пенальти Тео и Абрахама. Защитник «Милана» ранее сфолил в своей штрафной – Кин тоже не забил
1318 минут назад
Бабаев о подписании Пьянича: «Миф, что в Москве нужно ходить от одного бомбоубежища к другому, удалось развеять. Риск был оправдан»
621 минуту назад
Как влюбить в футбол детей из сел? Рассказываем на примере из Тверской области
25 минут назадСпецпроект
Ферран пропустит месяц и не сыграет с «Реалом». У вингера «Барселоны» разрыв мышцы задней поверхности бедра
1232 минуты назад
Аршавин о «Краснодаре»: «Непонятно, кто их остановит. Команда легко комбинирует, без натужности, нашли сочетания»
1635 минут назад
Губернатор Самарской области встретится с игроками и руководством «Крыльев»: «Много эмоций и спекуляций вокруг нашего легендарного клуба. Солдатенков попросил вмешаться в ситуацию»
1139 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» и «Айнтрахт» сыграли 3:3, «Хайденхайм» уступил «Лейпцигу», «Штутгарт» и «Хоффенхайм» поделили очки
9755 минут назад
Александр Алаев: «Вижу предпосылки для смены чемпиона. Казалось, что «Зенит» – безоговорочный фаворит, но сейчас он один из претендентов»
556 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:2 с ЦСКА: «Личка наш главный тренер. В настоящий момент – работаем, смотрим в будущее. Игру оценю отрицательно, все заслуженно»
320 минут назад
«Ницца» – «ПСЖ». 1:1 – Мендеш сравнял счет, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция
730 минут назадLive
Гризманн пяткой ассистировал Альваресу на 1-й минуте матча с «Сосьедадом». У Антуана 2+4 в 9 играх Ла Лиги, Хулиан – лучший бомбардир «Атлетико» с 3 голами
346 минут назад
Каррагер о фоле Рэшфорда на Бэйли: «Не будь у Маркуса желтой, это было бы предупреждение. Он должен был получить красную, а «МЮ» – остаться вдесятером»
4сегодня, 19:22
Меньян взял пенальти «Фиорентины». Вратарь «Милана» поймал мяч после удара Кина
3сегодня, 19:14Фото
Артига о 0:4 с «Краснодаром»: «Устал говорить, что «Химки» могли сыграть лучше при определенных обстоятельствах. На тренировках все отрабатываем, но довести до гола в матче сложнее»
10сегодня, 19:10
Флик о травме Карвахаля: «От лица «Барселоны» желаем ему всего наилучшего и скорейшего восстановления»
14сегодня, 19:05
У Облякова 7 (4+3) очков в 11 матчах РПЛ. В прошлом сезоне хавбек ЦСКА набрал 3+5 в 27 играх
6сегодня, 19:04
«Сосьедад» – «Атлетико». 0:1 – Альварес забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
1сегодня, 19:01Live
Массовая потасовка завязалась в конце матча «Челси» и «Ноттингема»: Неко Уильямс толкнул Кукурелью на Мареску, тренер упал. «Синих» оштрафуют на 50 тысяч фунтов
10сегодня, 18:58